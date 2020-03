Ferrari regala un’ambulanza al 118 di Modena per combattere il virus

Per fronteggiare meglio l'epidemia del Coronavirus, l'azienda con base a Maranello ha donato un'ambulanza al 118 di Modena completa di camera di biocontenimento

Nonostante la chiusura della fabbrica produttiva fino al 14 aprile, la Ferrari è tutt’altro che ferma nei confronti dell’emergenza Coronavirus che sta attanagliando il nostro Paese. L’azienda di Maranello, infatti, ha voluto dare il proprio contributo regalando un’ambulanza alla USL di Modena, a supporto delle attività di emergenza di cui il 118 è protagonista nella zona del modenese.

Il mezzo è stato consegnato venerdì 27 marzo e sarà impiegato in tutti gli interventi per sospetta infezione da Coronavirus, che comprendono anche i trasferimenti di pazienti positivi fuori provincia. Quest’ambulanza sarà operativa presso la Centrale di via Emilia Est e sarà dotata di camera di biocontenimento, la quale consente di effettuare un trasporto in piena sicurezza sia per il paziente che per gli operatori sanitari a bordo.

“Vogliamo esprimere tutta la nostra gratitudine alla Ferrari per questo gesto di solidarietà – recita il comunicato stampa della Direzione generale della USL di Modena – Un regalo che ci aiuta moltissimo a continuare il nostro lavoro, da una parte con nuovi mezzi e attrezzature che migliorano l’assistenza, dall’altra con una rinnovata energia che viene dalla consapevolezza che tutta la Comunità è al nostro fianco“.