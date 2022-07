Ferrari SF90 Stradale: il tuning di Novitec arriva a 1.109 cavalli!

Il tuner tedesco ha rinvigorito il potenziale della prima ibrida del Cavallino Rampante, modificando il V8 biturbo e l'aerodinamica della vettura

Quando la potenza non è mai abbastanza… Nel corso degli anni Novitec ci ha insegnato che i limiti sono fatti per essere superati e questo concetto è stato ulteriormente sottolineato dal tuning a cui è stata sottoposta di recente la bellissima Ferrari SF90 Stradale. Nelle officine del preparatore tedesco la prima ibrida di Maranello ha tolto completamente il “limitatore” alle sue potenzialità e grazie all’adozione delle specifiche centraline N-Tronic (che hanno modificato i parametri di iniezione e pressione del turbo) ora il suo V8 biturbo da 4.0 Litri è in grado di raggiungere quota 1.109 CV e 918 Nm di coppia massima.

Oltre a ciò le modifiche adottate sulla SF90 Stradale by Novitec comprendono anche un inedito impianto di scarico con placcatura in oro 999 e terminali da 112 mm di diametro, il quale contribuisce a far sfrecciare questa supercar fino ai 340 km/h staccando, in simultanea, il tempo di 2,4 secondi nello scatto 0-100 con partenza da fermo.

Ma non è tutto: nelle mani di Novitec la SF90 Stradale ha ottenuto un nuovo bodykit aerodinamico in fibra di carbonio composto dallo splitter anteriore specifico, dalle minigonne, dal diffusore posteriore più pronunciato e dall’alettone posteriore con lamelle attive. L’opera, infine, è completata dal sistema di abbassamento dinamico delle sospensioni (30 mm all’avantreno e 25 mm al retrotreno) che possono alzarsi di 4 cm in caso si dovesse superare dossi e rallentatori, dai cerchi Vossen da 20 e 21 pollici e dalla possibilità di personalizzare praticamente su misura ogni dettaglio dell’abitacolo.