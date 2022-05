Ferrari SP48 UNICA: la one-off con motore V8 usa la base della F8 Tributo

La nuova biposto creata dal programma Progetti Speciali di Maranello è una one-off che utilizza la piattaforma e il motore della F8 Tributo

Un altro modello speciale, creato in collaborazione con un appassionato cliente che è stato anche coinvolto nelle varie fasi della progettazione: dopo la SP38, che riprendeva la meccanica della 488 GTB, oggi la Casa di Maranello ha creato la Ferrari SP48 UNICA, one-off facente parte del programma Progetti Speciali che rappresenta la reinterpretazione di quella berlinetta biposto ad alte prestazioni che risponde al nome di F8 Tributo.

Da quest’ultima, per l’appunto, il Centro Stile Ferrari sotto la direzione di Flavio Manzoni (Chief Design Officer) ha “preso in prestito” la piattaforma di base e il potentissimo motore V8 a doppio turbo-compressore, sviluppando invece in maniera più approfondita i concetti di estetica e aerodinamica che, come potete vedere anche voi sfogliando le immagini presenti in gallery, la rendono immediatamente riconoscibile.

Attraverso le tecniche di modellazione parametrico-procedurale e di prototipazione 3D (denominate “additive manufacturing“), i tecnici del Cavallino Rampante sono riusciti a riprogettare l’intero anteriore della vettura, a partire dalla calandra fino alle prese d’aria del motore… ma senza dimenticare i gruppi ottici e gli air-intakes dell’impianto frenante che, insieme, definiscono ora un frontale molto più affilato e aggressivo. Le stesse tecniche, inoltre, hanno permesso di rendere evidente la transizione cromatica dal nero alla tinta rossa della carrozzeria che coinvolge i cristalli, il tettuccio e il cofano motore.

L’effetto “a visiera”, sempre all’anteriore, ottenuto in questo senso è anche accentuato dalla riduzione dell’area dei cristalli laterali e dalla rimozione completa del lunotto posteriore, che rendono la Ferrari SP48 UNICA come modellata in un unico blocco di metallo. Guardandola dall’alto, inoltre, si può apprezzare il raffinato gioco di simmetrie delle linee della carrozzeria, tra le quali salta subito all’occhio il vano motore posteriore in fibra di carbonio posizionato anteriormente allo spoiler.

Per quanto riguarda la meccanica, la Ferrari SP48 UNICA è andata incontro a un complesso lavoro di affinamento termo-fluidodinamico che ora vede, come novità rispetto alla F8 Tributo, l’introduzione di prese d’aria aggiuntive per i flussi di raffreddamento del motore sul paraurti anteriore e sotto l’alettone, che servono a massimizzare l’efficienza della vettura alle alte velocità. Le aperture sulle fiancate, inoltre, sono ora più piccole grazie all’installazione di un’ulteriore air-intake per il raffreddamento dell’intercooler, mentre l’aumento dello sbalzo posteriore riduce complessivamente le aspirazioni della zona tetto a vantaggio del carico posteriore.

Passando nell’abitacolo, l’esclusività della Ferrari SP48 UNICA è determinata dai rivestimenti in Alcantara nero con traforatura al laser e dettagli cangianti dal rosso all’arancione per i sedili, dai copribrancardi a motivo esagonale (come quello della calandra esterna all’anteriore) e da diversi elementi in fibra di carbonio, completati da finiture in grigio canna di fucile.