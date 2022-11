Ferrari Testarossa: all’asta l’esclusivo modello Spider di Pininfarina

Questo rarissimo esemplare di Testarossa decapottabile ha percorso solo 413 km e sarà battuto all'asta il 5 novembre da RM Sotheby's

Una Ferrari Testarossa… decapottabile? Difficile da credere, ma l’unica variante Spider ufficiale di questa splendida supercar uscita dagli stabilimenti di Maranello è quella argento/blu dell’avvocato Gianni Agnelli. La protagonista di questo articolo che potete vedere nelle immagini in gallery, invece, è uno dei sette esemplari commissionati dal preparatore Pininfarina per la casata reale del Brunei, che sarà in vendita il 5 novembre presso la casa d’aste RM Sotheby’s.

Si tratta di un modello davvero unico nel proprio genere, non solo perchè è stato costruito in serie limitatissima… ma anche perchè le sue condizioni sono praticamente pari al nuovo. Dopo essere rimasta in esposizione per molto tempo, questa Testarossa è tornata in Italia per un restauro completo da quasi 170.000 Euro prima per mano della Carrozzeria Zanasi, che ha sostituito alcune componenti meccaniche, e poi ad opera della stessa Pininfarina, la quale ha curato la resa estetica di interni ed esterni. La percorrenza dal 1990 ad oggi è testimone della sua esclusività: solo 413 km! Il prezzo stimato di vendita? Non meno di un milione e mezzo di sterline: farete anche voi un’offerta?