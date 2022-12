Ferrari Vision Gran Turismo: l’hypercar del futuro guidabile con la PlayStation

La Casa di Maranello rilascerà il 23 dicembre una concept per il videogioco Gran Turismo 7: ecco tutti i dettagli

Vorreste vivere l’emozione dei piloti che correranno con la Ferrari 499P nel programma Le Mans Hypercar? Allora se avete a disposizione una PlayStation 5 e il videogioco Gran Turismo 7, non vi resta che attendere il prossimo 23 dicembre… quando la Casa di Maranello rilascerà la sua personalissima interpretazione di hypercar senza compromessi come parte del progetto “Vision Gran Turismo” voluto da Sony in collaborazione con Polyphony Digital.

Il prototipo in questione si chiamerà Ferrari Vision Gran Turismo e, tra le altre cose, vuole essere un tributo ai 75 anni trascorsi dal debutto della prima auto da corsa (la 125 S del 1947) uscita dagli stabilimenti del Cavallino Rampante. Disegnata dal Centro Stile sotto la supervisione di Flavio Manzoni, questa vettura rende omaggio con alcuni elementi estetici alla 330 P3 e alla 512 S, nonchè alla già citata 499P per quanto riguarda i tratti aerodinamici che comprendono l’S-Duct anteriore, l’alettone posteriore a forma di “biplano” e l’immenso diffusore in fibra di carbonio.

Per quanto riguarda il motore, la Ferrari Vision Gran Turismo è equipaggiata con un V6 biturbo da 3.0 Litri in abbinamento a tre unità elettriche supplementari che spingono la potenza fino alla soglia dei 1.030 cavalli e la coppia a 1.100 Nm. Con un peso di soli 1.250 kg, ciò si traduce in uno 0-100 coperto in meno di due secondi e una velocità massima di ben 350 km/h… ovviamente da assaporare virtualmente. Un modello della vettura in scala 1:1 è stato tuttavia già creato da Ferrari in occasione delle Finali Mondiali di Gran Turismo e sarà esposto fino a marzo al Museo di Maranello: chissà se la faranno mai scendere in pista veramente…