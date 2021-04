Ferves Ranger: all’asta il piccolo fuoristrada di derivazione Fiat

Nella seconda metà di maggio la casa d'aste RM Sotheby's metterà in vendita un piccolo fuoristrada compatto con la dotazione delle storiche Fiat 500 e 600D

Oggi siamo abituati a SUV imponenti e massicci, ma nel ventesimo secolo le tendenze del mondo automotive non andavano esattamente in questa direzione: chiedetelo a Carlo Ferrari, che negli anni ’60 diede vita al marchio Ferves (acronimo di FERrari Veicoli Speciali) per la produzione di piccoli fuoristrada tuttofare ancora oggi apprezzati da molti appassionati in tutto il mondo.

Uno di questi, dal nome Ferves Ranger e datato 1968, andrà all’asta nella seconda metà di maggio grazie alla nota casa RM Sotheby’s in quel di Amelia Island, in Florida: presentato per la prima volta al Salone dell’Auto di Torino del 1966, questo SUV in miniatura utilizza come base meccanica alcune caratteristiche delle nostre Fiat 500 e 600D, per la precisione il motore 0,5 Litri da 18 cavalli e il gruppo sospensioni indipendente.

Tutto il resto, ovviamente, è invece costruito a mano, a partire dallo chassis con parabrezza ripiegabile, porte rimovibili, capote in tela e quattro posti a sedere per i passeggeri. L’esemplare in oggetto, che potete ammirare nelle foto presenti nella gallery a corredo di questo articolo, ha la trazione anteriore, è colorato con una vivace tinta gialla e può fregiarsi addirittura di una ruota di scorta posizionata sul bagagliaio posteriore.

A quanto pare è uno degli ultimi 50 modelli ancora oggi presenti in tutto il mondo, a fronte di una produzione di appena 600 veicoli tra il 1965 e il 1970 (anche con trasmissione sulle quattro ruote motrici). In ogni caso, questo Ranger è stato conservato da un appassionato ed è perfettamente omologato per la circolazione su strada: almeno negli Stati Uniti, dove la sua velocità massima di appena 72 km/h rappresenterà certamente un limite se confrontata con quella dei SUV più moderni di ultima generazione…