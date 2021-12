FIA Smart Driving Challenge: Garmin è partner della guida sicura ed ecologica

L'azienda leader delle tecnologie GPS sarà Official Timing Partner di una sfida globale che andrà a premiare il World's Smartest Driver

Guidare in maniera più consapevole, sicura e con un occhio di riguardo per l’ambiente: l’automobilista del futuro dovrà rispondere a questa esigenza ed è per questo motivo che la Federazione Internazionale dell’Automobile, già dal 2018, promuove la Smart Driving Challenge, competizione a livello globale con l’obiettivo di andare a individuare il “World’s Smartest Driver” tra i conducenti in arrivo da oltre 70 paesi in cinque continenti.

Si tratta di una gara creata in collaborazione con l’azienda svedese Greater Than e con il marchio Garmin, che a partire dall’edizione di quest’anno è diventato ufficialmente Official Timing Partner dell’evento. Il progetto vuole sensibilizzare il pubblico sull’impatto che le nostre abitudini di guida hanno sull’ambiente, proponendo tanti piccoli accorgimenti che possono fare la differenza nel lungo periodo.

Ciò è possibile attraverso la tecnologia messa a punto da Greater Than, che include uno speciale lettore da installare nella porta OBD per la diagnostica del proprio veicolo: tramite questa interfaccia si crea la connessione necessaria con l’app ufficiale FIA Smart Driving Challenge, che va ad elaborare un punteggio definito in base allo stile di guida del pilota coinvolto nella sfida. L’intelligenza artificiale, in questo caso, va a confrontare la condotta con circa 650 miliardi di modelli pre-impostati, definendone il grado di sicurezza e di eco-sostenibilità.

“Il futuro è smart e collaborando con Garmin nella FIA Smart Driving Challenge sappiamo di poter fare una grande differenza – ha commentato Onika Miller, segretario generale di FIA per la mobilità automobilistica e il turismo ad interim – Concentrazione, capacità di adattamento e attitudine a saper anticipare gli imprevisti: queste sono le qualità per eccellere nella nostra competizione e con questa partnership strategica vogliamo rivolgerci a tutti gli automobilisti, incoraggiandoli ad adottare un comportamento più consapevole sulla strada“.