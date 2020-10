Fiat 126 in chiave moderna? Ecco il progetto elettrico

Si chiama Fiat 126 Vision ed è un’interpretazione futuristica della mitica citycar tricolore, realizzata dallo studio di design Ma-De di Como e basata sulla piattaforma elettrica della nuova 500

Un rendering iniziato un po’ per gioco ma che potrebbe concretizzarsi in un modello 1:1 di sicuro interesse per tutti gli appassionati. La potete apprezzare nella fotogallery a corredo di questo articolo: siamo di fronte a una Fiat 126 reinterpretata in chiave moderna dallo studio di design Ma-De con base a Como, che l’ha ripensata prendendo spunto dalla piattaforma elettrificata della Nuova 500.

Grazie all’impegno congiunto di Andrea Della Vecchia, Woddy Chi e Giuseppe Caffarelli, questa 126 (soprannominata Vision) riprende tutte le caratteristiche fondamentali del modello originale del 1972, trasportandole nella nostra era dove le esigenze degli automobilisti non sono solo la praticità e la comodità, ma anche un occhio di riguardo verso la sostenibilità ambientale. Linee semplici ma attuali allo stesso tempo, per una vettura che presto sarà accompagnata anche da una versione sportiva in chiave Abarth.

“Con questa 126 Vision abbiamo deciso di conservare, adottando una nuova interpretazione, il contorno e alcuni elementi stilistici inconfondibili, come il tetto rastremato nella parte posteriore e i fari squadrati dominati dalla linea di carattere che circonda il veicolo – hanno spiegato gli ideatori dello studio Ma-De – Ora stiamo lavorando sugli interni sempre in 3D parametrico e presto pubblicheremo anche un video di presentazione della vettura. Successivamente prevediamo di realizzare anche un modello in scala e se ci fosse l’interessamento della casa madre potremmo dar vita a una versione 1:1“. Che ne dite: vi piacerebbe rivedere sulle nostre strada la mitica 126?