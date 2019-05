Fiat 500X da record: prodotta la vettura numero 500.000

L'esemplare da primato è stato prodotto nella versione 120° con livrea bicolore Tuxedo nello stabilimento FCA di Melfi

La 500 è uno dei modelli più riusciti dell’intera storia di Fiat e negli anni ha subito tantissime trasformazioni. Tra queste, una della più apprezzate nella storia recente del brand c’è la 500X, ma vi siete mai chiesti quante vetture siano state prodotte: ve lo diciamo noi: 500.000.

Fiat 500X fa 500.000

Dal 2014 il crossover Fiat 500X è leader nel segmento in Italia e stabilmente nella top 10 in Europa. La casa ha annunciato la realizzaziobe dell’esemplare numero 500.000. Un vero record fatto registrare nello stabilimento FCA di Melfi, una delle fabbriche automotive più innovative e best-in-class al mondo. L’esemplare da primato è stato prodotto nella versione 120° con livrea bicolore Tuxedo – novità assoluta per il modello – che celebra i primi 120 anni di storia del marchio Fiat e che è stata lanciata allo scorso Salone di Ginevra. L’auto è equipaggiata con la nuova generazione di motori FireFly con 150 CV di potenza e il cambio di automatico DCT a doppia frizione.

Nello stabilimento FCA di Melfi vengono prodotti anche i modelli Fiat 500X e Jeep Renegade destinati all’esportazione in oltre 100 Paesi nel mondo. Nei suoi 25 anni di attività, FCA Melfi Plant si è focalizzato sulla creazione di prodotti di elevata qualità attraverso la migliore efficienza dei processi produttivi e, soprattutto, con il coinvolgimento e la formazione di lavoratori altamente specializzati nell’Accademy, fiore all’occhiello dello stabilimento.