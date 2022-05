Fiat 500X Hybrid 2022: il test drive del crossover col nuovo motore ibrido sulle strade toscane

Il "Cinquone" di casa Fiat riceve lo stesso propulsore con ibridazione leggera della Tipo, più efficiente di un mild-hybrid e con potenza massima di 130 cavalli

Al fianco della Nuova Tipo, sulle strade toscane della Versilia il marchio Fiat ci ha dato l’opportunità di provare un altro modello che, per l’occasione, ha ricevuto il motore 1.5 Hybrid già visto anche sulla nuovissima Tonale. Dopo l’offerta messa sul piatto dalla berlina cinque porte del Lingotto, ora è il turno della Fiat 500X, versione “crossover” del Cinquino più famoso al mondo che ottiene un ibridazione leggera… con uno spunto da vero e proprio Full Hybrid. A seguire tutti i dettagli della nostra prova su strada.

FIAT 500X HYBRID 2022: L’IBRIDO DEL FUTURO

Come avete potuto scoprire nel test drive della nuova Fiat Tipo Hybrid, anche per la 500X elettrificata la vera novità è circoscritta al motore installato sotto il suo cofano: si tratta di una powertrain di nuova concezione che si posiziona senza ombra di dubbio uno scalino sopra a quella già vista, per esempio, su Panda Hybrid, dal momento che il funzionamento è differente e tende a voler concedere dei “lussi” solitamente riservati ai possessori di veicoli Full Hybrid.

A livello estetico merita segnalare il nuovo logo 500 sulla mascherina del frontale seguendo l’impostazione stilistica della 500 elettrica pi altri dettagli che rafforzano l’iconicità della 500 anche in abito lungo, ricordando che è disponibile anche la versione soft top con tettuccio in tela che trasforma la 500X quasi in una cabrio!



Il cuore della nuova Fiat 500X Hybrid è un quattro cilindri 1.5 Litri FireFly a ciclo Miller, assistito da un’unità elettrica supplementare che, da sola, è in grado di fornire uno spunto pari a 20 cavalli e 55 Nm di coppia massima. In questo modo l’output prestazionale raggiunge l’asticella di 130 CV e 240 Nm… ma non è questa la sua unica peculiarità: il suo posizionamento è all’interno del nuovo cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti, il che limita gli ingombri e il peso ai danni del telaio, mentre il pacco batterie a esso connesso ha una capacità di 0,8 kWh, ricaricabile attraverso le fasi di decelerazione e frenata che si alternano durante la marcia.

Un mild-hybrid dunque? Non proprio: il motore elettrico supplementare, per l’appunto, è collegato direttamente alle ruote anteriori e assolve quindi un ruolo importante per la trazione della vettura, diventando una caratteristica inedita che non solo riduce i consumi ma che permette anche di utilizzare la vettura in modalità full-electric per brevi tratti oppure durante le operazioni di manovra e retromarcia.

FIAT 500X HYBRID 2022: EFFICIENTE NEL TRAFFICO… E NON SOLO!

Entriamo un po’ più nei dettagli di questa grande innovazione di casa Fiat: all’atto dell’accensione della vettura, la nuova 500X Hybrid si avvia esattamente come una Full Hybrid, con tanto di spia EV Mode in bella vista sul cruscotto. E’ proprio il motore elettrico il primo a essere chiamato in causa in questa fase, che poi può avere un seguito senza alcun richiamo del propulsore endotermico qualora si viaggi a bassa velocità nel traffico (entro i 30 km/h).

Si tratta di un miglioramento non di poco conto rispetto al mild-hybrid a 12V presente sulla Panda, sostenuto anche da una transizione particolarmente fluida tra l’elettrico e il termico grazie alla presenza di un BSG a cinghia (Belt-Starter Generator) notevolmente migliorato nel suo funzionamento. Anche il quattro cilindri è stato ottimizzato e fa il suo dovere sia per quanto riguarda le prestazioni (lo 0-100 km/h è coperto in 9,4 secondi) che in fatto di consumi, i quali si assestano sui 5,1 Litri ogni 100 km.

A conti fatti, siamo di fronte a una powertrain efficiente sotto tutti i punti di vista, sia nel traffico che quando è il momento di viaggiare in autostrada o in extraurbano. Se ora vi state chiedendo quando è prevista la sua uscita, sappiate che la nuova Fiat 500X Hybrid è già disponibile nei concessionari in ben otto allestimenti, con prezzi che partono dai 29.400 Euro della versione Club e arrivano a quota 36.800 Euro nel caso dell’esclusiva Yacht Club Capri.

FIAT 500X HYBRID 2022: IMPRESSIONI DI GUIDA

Sarà per la furba scelta del colore rosso vivace, del sole della Versilia e dello stesso musetto simpatico, ma la nuova 500X (una vera best seller in Italia e non solo) ci ha fatto subito un’ottima impressione per parlando di un facelift e non di una nuova generazione anche se sotto il cofano troviamo una vera rivoluzione che Stellantis sta trasferendo a molti brand per la sua grande portata innovativa di cui abbiamo già detto più sopra.

E come va questa Fiat 500X Hybrid? Bene ! Pur avendo percorso una cinquantina di chilometri ma già conoscendo bene la precedente 500X il cui posto guida e visibilità restano sempre best in class al pari dello spazio interno pur essendo esternamente sempre una 500 allungata ed alzata!

Il nuovo sistema ibrido è davvero intelligente sfruttando la massima semplicità dei Mild ed i vantaggi dei più costosi Full Hybrid dimostrando che gli italiani in creatività e genialità restano ai vertici e non a caso Leonardo era dei nostri…! Su strada in città si gode al massimo la soluzione ibrida sfruttando sia il recupero dell’energia altrimenti dispersa in frenata sia le ripartenze elettriche davvero piacevoli e che danno anche più sicurezza potendo evitare un ostacolo in scioltezza.

Sempre eccellente lo sterzo, mentre ora abbiamo di serie un comodo cambio automatico che esalta il comfort, mentre la silenziosità è ulteriormente migliorata con l’eccellenza nei tratti che fate in modalità elettrica e che in città possono raggiungere pure il 50% !

Prestazioni quindi molto buone per questo quattro cilindri turbo da 130 CV che oltre alle performance guarda con molta attenzione ai consumi ed alle emissioni decisamente contenute ed essendo una soluzione ibrida gode di parecchi vantaggi a partire (in alcune regioni) della esenzione del bollo per alcuni anni (di solito tre) , parcheggi a sosta agevolata, accesso in alcune zone riservate alle auto ecosostenibili (pur dovendo attendere ancora qualche anno per avere una 500X full electric…!) ed ovviamente costi di gestione piu’ contenuti.

Una vettura piacevole, intelligente, funzionale ed amica dell’ambiente che vi invitiamo a provare e quindi prenotare subito se la volete avere dopo l’estate altrimenti l’attesa rischia di essere piu’ lunga e dover attendere il 2023…