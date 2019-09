Fiat 500X Sport: prova su strada, motori e prestazioni

Il test drive della Fiat 500X Sport, in vendita con prezzi a partire da 24.500 euro, ha evidenziato consumi ridotti e una grinta che non ci si aspetta. Ecco la prova su strada dettagliata

Quale location avrebbe potuto essere più appropriata per presentare la nuovissima Fiat 500X Sport, se non un luogo d’eccellenza dello sport italiano quale il Centro Tecnico di Coverciano, il top place del calcio italiano dove si preparano le grandi sfide delle Nazionali di calcio azzurre? La Fiat, da vent’anni grande sostenitrice del calcio che conta, ha fatto goal nelle porte del campo 1, quello principale, dove attualmente si allena la formazione di Roberto Mancini. Un lancio in grande stile con il sostegno dei tre allenatori delle nostre formazioni tricolori: oltre a quella del “Mancio” la femminile con Milena Bertolini e la Under 21 di Paolo Bertolato, con la complicità di Antonio Cabrini e Federico Chiesa.

Un’auto, la 500X Sport, che amplia la fortunatissima gamma 500 e completa la sportività dei modelli Fiat, dopo Tipo Sport e 500L Sport. Rossa, bellissima, arriva dopo uno slalom fra i birilli sul verde prato del rettangolo di gioco e si ferma fra i palloni sulla linea di porta.

Prezzi Fiat 500X Sport

Un’entrata trionfale per la new entry torinese che verrà presentata al pubblico con 3 porte aperte dedicate nei tre prossimi weekend di settembre, con tanto di promozione lancio da scoprire in concessionaria. Il prezzo di listino parte da 24.500 euro e con la proposta “Zero+Zero” di FCA Bank si può acquistare da 189 euro al mese con zero anticipo, zero interessi e durate flessibili che possono raggiungere i 72 mesi.

Avrà sicuramente successo la punta di diamante della rinnovata gamma del crossover italiano, dopo l’exploit della “X”, acquistata da ben 500 mila automobilisti e dal 2014 la più venduta nel suo segmento in Italia e stabilmente nella top 10 in Europa, oltre ad aver segnato la più alta crescita al di fuori dell’Italia: +12%.

Dinamismo, precisione, controllo e stile italiano sono le 4 colonne portanti di questa 500X Sport, le stesse caratteristiche vincenti di qualsiasi nostro atleta. A spingerla un potente propulsore 4 cilindri turbo FireFly 1.3 che eroga ben 150 cavalli e 270 Nm di coppia, che la fa correre veloce e sprintare in qualsiasi occasione. L’abbiamo provata da Coverciano per una quarantina di chilometri in un loop sulle colline fiorentine, superando Fiesole, su un tracciato impegnativo in salita e discesa pieno di curve e controcurve che ha messo in ottima luce i suoi punti di forza: uno sterzo molto preciso, un assetto – ribassato di 13mm – che ha tenuto incollata la vettura sulla strada, una dinamica di guida molto efficiente e un equilibrio davvero invidiabile per un crossover. Bisogna però rispettare i limiti di velocità imposti dal codice e dettati da un fondo stradale a tratti molto sconnesso, che ha messo a dura prova la stabilità di guida. A fornire un’ottima mano anche i cerchi da 19” e i pneumatici ribassati, con una mescola che ha migliorato notevolmente l’aderenza. Un grazie va anche alla ritaratura di molle e ammortizzatori e al baricentro più basso, che hanno ridotto il sottosterzo del 26% e il sovrasterzo del 17.

500 X Sport motori e consumi

Oltre al 150Cv di lancio, sono disponibili un propulsore a benzina FireFly Turbo 1.0 da 120 CV con cambio manuale a 6 marce e due turbodiesel Multijet: 1.3 da 95 CV abbinato al cambio manuale a 5 marce e 1.6 da 120 CV con cambio manuale a 6 marce o cambio automatico DCT a doppia frizione, con a richiesta i comandi al volante.

La 500X Sport presenta la nuova livrea esclusiva Rosso Seduzione, che mette in risalto le linee della vettura. La tinta speciale è impreziosita da una lunga serie di dettagli grigio titanio quali le maniglie, gli inserti sul paraurti anteriore di disegno specifico, la modanatura frontale, le calotte degli specchi retrovisori e la maniglia del portellone con il logo “500” nel raffinato trattamento Myron. La spiccata aggressività degli esterni si nota dai numerosi elementi sportivi di serie, quali le minigonne laterali e gli archi sui passaruota in tinta carrozzeria; il paraurti posteriore stile “diffusore”; il doppio scarico cromato – disegnato in esclusiva Fiat per questo modello – e i gruppi ottici Full LED che assicurano una luce più potente rispetto agli alogeni (+160%) e un consumo energetico ridotto. Per chi vuole enfatizzarne ulteriormente il look aggressivo è possibile adottare, su richiesta, gli speciali pneumatici Sport con cerchi in lega da 19” e coprimozzo nero lucido (standard i cerchi specifici da 18″). Oltre al Rosso Seduzione sono disponibili anche le tinte Bianco Gelato, Grigio Moda e Blu Italia (tutte abbinabili al tetto nero per una suggestiva livrea bicolore), oltre al Nero Cinema.

All’interno i nuovi ed esclusivi sedili in tessuto nero con inserti in vinile e logo grigio “500”, la lunetta in vinile nero e le cuciture specifiche in grigio/rosso. A richiesta è possibile avere il rivestimento dei sedili in pelle nera con finiture in grigio titanio, oltre alla pedaliera sportiva in alluminio e ai tappetini anteriori con cuciture specifiche. La “X Sport” infine è dotata di tutti i più moderni dispositivi di sicurezza attiva e passiva.