Fiat 850 con motore di una Kawasaki Ninja ZX-12R, il “folle” progetto

Una Fiat 850 con motore 1199 cc di una Kawasaki ninja ZX-12R è protagonista di un video nel quale affronta una gara di cronoscalata

Le competizioni cosiddette di “Hillclimb”, ovvero le gare in salita come ad esempio la celebre Pikes Peak, sono tra le più folli a cui si possa assistere. Spesso vi partecipano auto estreme, a volte assurde, altre volte veri e propri missili terra-terra. Tutte definizioni che ben descrivono la Fiat 850 che vedete nelle immagini e nel video: si tratta di un’auto rivista non solo nell’estetica ma anche nella meccanica, dato che è spinta dal motore di una Kawasaki Ninja ZX-12R.

Con motore e trazione posteriore, la Fiat 850 venne costruita dal 1964 al 1973: era dotata di un motore 4 cilindri da 903 cc, versioni Abarth escluse. L’esemplare che vedete nel video, tuttavia, come detto monta un motore 1199 cc della Kawasaki Ninja ZX-12R, una moto da corsa costruita a cavallo tra il 2000 e il 2006. Questo propulsore sviluppa ben 178 cavalli e, al momento del suo debutto sul mercato, era uno dei più potenti nell’intero panorama motociclistico.

Non è dato sapere quale trasmissione sia stata abbinata a questo propulsore, ma potrebbe essere proprio quella della motocicletta o una simile, a cambio sequenziale. Con un peso complessivo di soli 600 chilogrammi, l’auto è un vero missile in grado di sfrecciare tra le curve di queste gare in salita.