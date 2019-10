Fiat Centoventi: online il configuratore della Panda Elettrica fai da te

La Fiat Centoventi è una delle novità più attese del mercato, una sorta di Panda elettrica con un livello di personalizzazione mai visto. E sul sito spunta un primo configuratore

Fiat Centoventi è un perfetto esempio del genio italiano, l’arte di arrangiarsi e di farlo al meglio. La filosofia del concept infatti oltrepassa l’idea tradizionale di auto, dando una risposta più che concreta sulla mobilità del futuro. Fiat Centoventi, presentata al Salone di Ginevra 2018 come l’erede elettrica e futuristica di Panda, ha già vinto i Red Dot Awards per il design e, nel prepararsi al debutto su strada (si pensa possa arrivare nel 2021) ha cominciato a provarsi qualche vestito. Potete, insomma, configurare la colorazione dell’auto ed altri particolari direttamente dal sito ufficiale.

Perché la Fiat Centoventi Concept è geniale?



Sostanzialmente perché è stata pensata come un appartamento e non come una macchina. Tu compri i muri, mentre l’arredamento è una cosa che puoi scegliere in seguito, a più riprese. A cominciare dai colori e continuando con l’allestimento degli interni, il quale è configurabile come fosse un set di Playmobil, fino ad arrivare alla dotazione tecnica (le batterie sono moduli Plug&Play inseribili manualmente).

È addirittura possibile scegliere la configurazione del tettuccio, sfruttandolo come vano di carico o pannello solare. I componenti per allestire l’auto potranno essere ordinati online e ritirati in concessionaria (almeno in un primo momento, arriveranno poi direttamente a casa) offrendo quindi una libertà di personalizzazione inedita. C’è poi un display digitale integrato con il posteriore della vettura dove sarà possibile proiettare indicazioni, richieste o pubblicità.

Il tutto, ovviamente a prezzi popolari. Per questo l’attesa per Centoventi è altissima ed utenti di tutto il mondo stanno spronando il marchio torinese a produrre il prima possibile la versione di serie.

Quando arriva la nuova Centoventi?

La Fiat Centoventi avrà un’autonomia compresa tra i 100 ed i 500Km a seconda dei moduli aggiuntivi (da 100Km l’uno) che si vogliono aggiungere ed un prezzo di partenza di circa 18.000€ a cui si sottrarranno sconti ed ecoincentivi. Una certezza purtroppo è che non la vedremo presto, bisognerà infatti aspettare almeno fino al 2021. A quel punto, forse, l’erede di Panda potrebbe davvero scendere in strada. Nel frattempo non resta che immaginare la propria versione nel configuratore che, purtroppo, si ferma all’estetica.