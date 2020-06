Fiat Concept Centoventi trionfa ai Car Design Awards 2019

Fiat Concept Centoventi ha vinto il premio come migliore “Concept Car” ai Car Design Award ricevendo il gradimento dei 18 giurati. Questa la motivazione: “Si contraddistingue per l'innovativo concetto modulare e per l'eccezionale impiego di colori e materiali”

È Fiat Concept Centoventi il trionfatore ai Car Design Awards 2019, concorso annuale indetto dal sito Car Design News, nella categoria Concept Car. Secondo la giuria, composta da 18 direttori del design di altrettante case automobilistiche a livello mondiale, la rivoluzionaria vettura è stata meritevole di questo titolo in quanto “Si contraddistingue per l’innovativo concetto modulare e per l’eccezionale impiego di colori e materiali”.

Fiat Concept Centoventi: essenziale ma completamente personalizzabile

Presentata in anteprima mondiale al Salone di Ginevra 2019, la Fiat Concept Centoventi si presenta come una vettura essenziale e allo stesso tempo completamente personalizzabile, in qualsiasi fase del suo ciclo di vita e in tutti i suoi dettagli. Sarà infatti prodotta in una sola livrea che, attraverso il programma “4U”, potrà essere personalizzata scegliendo tra quattro tettucci, quattro paraurti, quattro copriruota e quattro pellicole esterne. Internamente gli accessori sono intercambiabili e installabili con modalità “plug and play” – dal cluster alle tasche portaoggetti, dai sedili ai seggiolini per i bambini – direttamente dal cliente. Gli esterni sono wrappabili, i paraurti personalizzabili, e sono disponibili diversi tipi di tetto per indossare un vestito nuovo con il cambiare delle stagioni o secondo le proprie passioni. Inoltre, il range è anch’esso modulare grazieall’innovativa architettura delle batterie che consente di variare l’autonomia, secondo esigenze specifiche, da 100 a 500 km, dimostrandosi perfetta tanto in città quanto per un weekend al mare o in montagna.

“Il successo di Centoventi è il risultato della grande collaborazione tra i designer del Centro Stile Fiat e i nostri ingegneri nel realizzare la visione del CEO del marchio. Ricevere questo premio è un incredibile onore per tutto il team, specialmente perché viene assegnato da una giuria come quella di CDN, composta da capi del design di fama internazionale, esperti-professionisti che vivono nel presente ma che valutano attraverso l’occhio rivolto al futuro che essi stessi aiutano a costruire“, ha detto Klaus Busse, Head of FCA Design EMEA.