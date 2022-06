Fiat E-Doblò: la multispazio italiana rinasce in chiave elettrica

La quinta generazione del Doblò introduce in gamma una variante al 100% elettrica, con powertrain da 100 kW per 280 km di autonomia

Sono passati più di vent’anni dal suo lancio ufficiale sul mercato e bisogna ammettere che la Fiat Doblò, in termini di versatilità d’utilizzo, è stata una delle multispazio più apprezzate dagli automobilisti italiani ed europei. Con l’arrivo del 2022 e la sentita necessità di dare un importante contributo nella riduzione delle emissioni di sostanze nocive nell’aria, ecco che la quinta generazione di questa vettura accoglie sotto il cofano una powertrain al 100% elettrica cambiando nome – per l’occasione – in E-Doblò.

Partiamo dalle novità estetiche: il nuovo Fiat Doblò elettrico si distingue per delle linee più moderne rispetto a quelle del passato, che integrano tra le altre cose i nuovi gruppi ottici a LED, il tettuccio panoramico Magic View e il lunotto posteriore apribile singolarmente. Passando nell’abitacolo, la dotazione di serie prevede il selettore di marcia del cambio automatico (che sostituisce la leva di quello manuale) e l’infotainment UConnect con schermo da 8”, provvisto di compatibilità Apple CarPlay e Android Auto nonchè di radio DAB e servizi integrati.

Il piatto forte del Fiat E-Doblò, però, è sicuramente la powertrain full-electric, disponibile esclusivamente nella versione “autovettura”: questa prevede un singolo motore ad elettroni da 100 kW (136 cavalli) e 260 Nm di coppia massima, accoppiato a un pacco batterie da 50 kWh che è in grado di spingere l’autonomia massima con la singola ricarica (effettuabile in modalità Quick Charge presso le colonnine da 100 kW) fino a 280 km secondo il ciclo di utilizzo WLTP.

Tre le modalità di guida disponibili: Normal, per l’utilizzo quotidiano, Eco, per assicurare il massimo risparmio di energia, e Power, che invece fornisce le massime prestazioni anche se per brevi periodi. Molto completa, inoltre, la suite di ADAS per l’assistenza alla guida di Livello 2, che comprende il Traffic Sign Recognition, il Forward Collision Warning, l’Active Safety Brake, il mantenimento della corsia e il monitoraggio dell’attenzione del conducente.

Il suo arrivo sul mercato? Entro i prossimi mesi: in Italia, tra l’altro, sarà resa disponibile l’esclusiva versione “Launch Edition“, che include la tinta della carrozzeria Blu Mediterraneo con barre porta-tutto sul tettuccio, il Magic View, i cerchi in lega da 16”, gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, gli alzacristalli posteriori elettrici, il Digital Cockpit da 10” e il volante con rivestimento soft touch.