Fiat e Lancia, sconto dell’IVA per acquisto auto nuova fino al 30/11

Per tutto il mese di novembre, grazie alla campagna "Manovra Perfetta", chi acquista una Fiat o una Lancia avrà diritto allo sconto dell'IVA

Fiat e Lancia presentano la nuova campagna “Manovra Perfetta“, valida fino al 30 novembre 2019 per l’acquisto di una nuova vettura. La proposta è molto semplice ma altrettanto interessante: permette di ottenere uno sconto pari al valore dell’I.V.A. sull’acquisto di una Fiat o una Lancia. L’offerta vale per tutto il mese di novembre e permette di mettersi al volante di una Fiat Panda al prezzo speciale di 7.800 euro con formula finanziamento Anticipo Zero. In alternativa si può scegliere una Fiat Tipo a 12.700 euro oppure una Fiat 500L a 13.700 euro.

La campagna “Manovra Perfetta” è valida anche su tutte le versioni attualmente in commercio di Lancia Ypsilon. Scegliendo ad esempio la Ypsilon Elefantino Blu a 8.900 euro con la solita formula finanziamento Anticipo Zero. Per tutti coloro che vogliono maggiori informazioni, i concessionari Fiat e Lancia saranno aperti nei weekend del 9/10, 16/17 e 23/24 novembre.