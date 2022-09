Fiat Fastback: il nuovo SUV arriva in tre allestimenti

Debutta in Brasile un nuovo SUV compatto firmato Stellantis: prezzi da 25.000 Euro in tre versioni - Audace, Impetus e Limited Edition powered by Abarth

Il secondo modello interamente destinato al mercato sudamericano è finalmente realtà: dopo la Pulse, negli scorsi giorni il gruppo Stellantis ha presentato ufficialmente la Fiat Fastback, basata sulla piattaforma MLA su cui è stata costruita una vettura con linee da SUV coupé compatto in grado di catturare l’attenzione dei potenziali clienti ai danni della diretta concorrente in questo segmento – la Volkswagen Taigo.

Già disponibile in Brasile e in Argentina, la nuova Fiat Fastback propone uno stile sportivo e dinamico su una carrozzeria lunga 4,43 metri, larga 1,77, alta 1,55: il passo è di 2.533 millimetri e ciò garantisce un ampio spazio a bordo per tutti i passeggeri, nonchè un vano di carico dalla capacità iniziale di 516 Litri che può arrivare ben oltre quota 1.000 se si abbattono i sedili posteriori. Frontale muscoloso, gruppi ottici con luci diurne a LED e un abitacolo ottimamente organizzato per rendere più semplice la vita del guidatore: con queste caratteristiche la Fastback è proposta in tre versioni chiamate rispettivamente Audace, Impetus e Limited Edition powered by Abarth.

La dotazione di serie della base di partenza è comunque già piuttosto ricca e include i cerchi in lega da 17”, i fari Full LED, il quadro strumenti digitale da 7” e lo schermo dell’infotainment Fiat Connect da 8,4” compatibile con Apple CarPlay – Android Auto, la dockstation per la ricarica induttiva dello smartphone, il selettore delle modalità di guida (Normal, Manual e Sport), il freno a mano elettrico e la suite di ADAS comprensiva di cruise control, frenata automatica d’emergenza e avviso di superamento della corsia.

Per quanto riguarda gli altri due allestimenti, la dotazione aggiunge poi lo schermo dell’infotainment da 10,1”, i cerchi da 18”, la tinta bicolore della carrozzeria con tettuccio nero a contrasto, il volante regolabile in altezza e profondità, lo specchietto retrovisore interno fotocromatico e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Lato motorizzazioni, la nuova Fiat Fastback può essere infine equipaggiata alternativamente con l’1.0 Turbo Flex da 130 CV e 200 Nm di coppia massima (allestimenti Audace e Impetus) oppure con il più potente Turbo 270 Flex, un quattro cilindri da 1.3 Litri di cilindrata riservato alla versione Abarth e accreditato di una potenza di 185 CV per 270 Nm in abbinamento al cambio automatico CVT a sette rapporti.