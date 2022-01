Fiat Mobi 2022: la city-car brasiliana dallo stile off-road si aggiorna

Motore più efficiente, autonomia da 700 km con il pieno di carburante e una dotazione di bordo più ricca: ecco tutte le novità del MY2022 della Fiat Mobi

In Sud America non è solo la Fiat Pulse a fare incetta di vendite: tra le vetture più apprezzate del Lingotto, infatti, si è ritagliata un posto privilegiato anche la piccola Fiat Mobi, tra le più economiche sul mercato e ora ancora più efficiente grazie a una serie di aggiornamenti che vanno a definire il nuovo Model Year 2022. La modifica più importante ruota attorno al suo motore Firefly 1.0 Flex aspirato a benzina da 75 cavalli, che diminuisce i suoi consumi in ordine di marcia del 7,9% raggiungendo l’autonomia massima di 700 km con un solo pieno di carburante.

Ciò ha permesso di ottenere l’omologazione locale Proconve L-7 e di spingere il consumo medio in autostrada fino ai 15 km con un Litro, un valore ottenibile anche utilizzando l’etanolo per il quale è stato aggiunto uno speciale sistema di pre-riscaldamento del carburante che elimina la necessità di avere a disposizione il serbatoio ausiliario della benzina.

Un’altra novità importante per la Fiat Mobi 2022 è poi il sistema TPMS che assicura il controllo della pressione degli pneumatici: oltre a emettere un avviso acustico in caso di foratura, questa tecnologia aiuta a mantenere costante la pressione in modo da migliorare a sua volta i consumi e l’efficienza generale della vettura. Per quanto riguarda la dotazione di bordo, infine, la city-car brasiliana ora include nell’equipaggiamento di serie il climatizzatore e l’ABS, mentre tra gli optional figura il sistema multimediale UConnect con display da 7 pollici e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto (anche in wireless).