Fiat Pulse: debutta il nuovo SUV compatto economico

Al fine di rinforzare la posizione di Fiat come leader di vendite nel mercato sud-americano, la Casa del Lingotto ha svelato un nuovo SUV estremamente accattivante (anche nel prezzo)

Mentre la maggior parte dell’attenzione in Europa è rivolta verso il ritorno della Punto (nel 2023) e l’arrivo per il 2024 della nuova Panda elettrica, il marchio Fiat ha preparato il debutto in Brasile di un nuovo SUV compatto capace di rinsaldare ulteriormente la sua posizione di leadership in termini di vendite sul mercato sud-americano. Si chiama Pulse e rappresenta di fatto l’alternativa “a buon mercato” per tutti coloro che vogliono guidare una ruote alte, dal momento che il suo listino attacca da 79.990 reais (poco più di 12.000 Euro).

Basata sulla piattaforma MLA di Stellantis, la nuova Fiat Pulse propone un look moderno e accattivante, con un frontale dall’ampia griglia centrale provvista di grandi prese d’aria laterali, gruppi ottici a LED sottili e affusolati e un cofano muscoloso pieno di nervature. Molto decise nello stile anche le fiancate (con tanto di ampi passaruota utili durante l’utilizzo in fuoristrada), così come il retrotreno che presenta una firma luminosa con fari che proseguono giusto sotto il montante posteriore e si assottigliano verso il centro del portellone, un lunotto molto alto con spoiler e un ampio diffusore con scarichi ad entrambi i lati della vettura.

Le misure? La nuova Fiat Pulse è lunga 4,10 metri, larga 1,78 e alta 1,58 metri, con un passo di 2.530 millimetri: questo le garantisce un abitacolo spazioso senza rinunce per i passeggeri e un bagagliaio dalla capacità di 370 Litri, che completa nella parte anteriore una plancia altamente tecnologica equipaggiata con digital cockpit da 7” e sistema infotainment da 8,4” (che sale a 10,1” sulle versioni top di gamma).

Confermata la presenza della compatibilità con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto, dei servizi Fiat Connect Me per la gestione da remoto di alcune funzionalità della vettura, della SIM 4G con hotspot Wi-Fi fino a otto dispositivi e degli assistenti virtuali Google Assistant e Amazon Alexa, che facilitano alcuni compiti come l’apertura e la chiusura dei finestrini e l’utilizzo dell’impianto di climatizzazione. Tra i controlli elettronici, invece, spiccano quello di trazione e di stabilità, l’assistenza alle partenze in salita, l’ABS, il differenziale con bloccaggio elettronico, il cruise control e la telecamera posteriore.

Passiamo alle motorizzazioni: la nuova Fiat Pulse vanterà in gamma non solo l’1.3 FireFly da 107 cavalli in abbinamento al cambio manuale a cinque marce oppure a quello automatico CVT a sette rapporti (con paddle shift al volante), ma anche l’esclusivo 1.0 GSE Turbo 200 Flex che può essere alimentato alternativamente a benzina (da 125 CV) oppure a etanolo (da 130 CV). Tre le modalità di guida, chiamate nell’ordine Normal, Manual e Sport, che permetteranno di sfruttare al meglio le capacità in fuoristrada anche grazie alla ridotta altezza da terra di soli 22,4 cm (19,6 cm sotto il paraurti centrale).

Uno sguardo più approfondito ai prezzi? In Brasile la nuova Fiat Pulse 2022 potrà essere acquistata in cinque versioni differenti, con un minimo a listino in partenza da 12.000 Euro. Per tutti i dettagli del caso, vi consigliamo di dare un’occhiata allo schemino qua sotto: