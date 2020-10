Fiat Multipla: mostro da 1000 cavalli!

Il canale YouTube di Vilebrequein ha raccolto 500mila Euro di fondi per portare avanti il progetto di una Fiat Multipla destinata alle gare di velocità, capace di una potenza monstre di ben 1000 cavalli!

La Fiat Multipla è una vettura famigliare da città e da piccoli viaggi, l’antitesi completa di un mezzo da competizione. Cosa succederebbe, però, se la si equipaggiasse con un propulsore da quasi 1000 cavalli e un assetto capace di vincere le gare di accelerazione? Questa è la domanda che si sono posti Sylvain Lévy e Pierre Chabrier, fondatori del canale YouTube Vilebrequein: una piattaforma che parla, ovviamente, di auto e che è solita lanciarsi in progetti per testarne i loro limiti, spostando verso l’alto l’asticella posizionata originariamente dalla loro casa madre.

Quello della Fiat “1000tipla”, come l’hanno voluta ribattezzare, fa parte proprio di questa categoria e sarà realizzato da W-Auto Sport, una società di tuning con base a Magny-Cours. La Multipla prescelta per questo esperimento sarà praticamente stravolta: il telaio sarà sostituito con la scocca di una muscle car americana, per una rigidità e delle performance migliori a livello di assetto, mentre il motore, sempre derivato da una supercar, sarà posizionato in posizione frontale o centrale.

L’eccezionalità di questo progetto, oltre che per le caratteristiche della Multipla, è data anche dal fatto che i fondi necessari per poterlo concretizzare sono stati raccolti grazie alle donazioni dei fedeli seguaci del canale Vilebrequein. La cifra raccolta? Quasi 500mila Euro da parte di ben 8.732 appassionati, che secondo il sito KissKiss BankBank hanno donato una media di 57 Euro a testa. Il tutto in poche ore dall’annuncio dei due proprietari del canale. Ora non resta che vedere quale sarà il risultato finale!