Fiat Multiplay 2026: la concept car 3 in 1 tra monovolume, SUV e pick-up

Fiat Multiplay 2026: da monovolume a pick-up grazie al sistema Metamorfosi

La principale caratteristica del prototipo è il montante C “Metamorfosi”, attorno al quale è sviluppato un modulo posteriore che scorre longitudinalmente su apposite guide. Questo sistema permette di modificare la carrozzeria, passando da una configurazione familiare chiusa a quella di un pick-up.

Nella prima modalità, l’abitacolo può ospitare fino a 6+1 persone, mentre nella seconda sono disponibili quattro sedili e un cassone aperto, utilizzabile per trasportare biciclette, attrezzature sportive e altri oggetti ingombranti.

Anche lo spoiler posteriore può cambiare funzione: ruotando, si trasforma in un portabiciclette integrato, capace di ospitare fino a due bici nella configurazione pick-up.

Il progetto richiama la storia di due modelli del marchio: la 600 Multipla del 1956, che offriva sei posti in appena 3,5 metri di lunghezza, e la Multipla del 1998, caratterizzata da sei sedili disposti su due file in una carrozzeria lunga meno di quattro metri.

Fiat Multiplay 2026: interni modulari e soluzioni per le famiglie

La versatilità riguarda anche gli interni, dove trova posto il “Petsenger seat”, un elemento modulare che può essere utilizzato come supporto per un seggiolino per bambini, spazio per un animale domestico, tavolino o vano portaoggetti.

Sono presenti anche alcune soluzioni dedicate al trasporto degli animali: una parte del cuscino può essere rimossa e utilizzata come guinzaglio, mentre nella portiera è ricavato un vano per una ciotola pieghevole.

La zona posteriore è progettata per accogliere fino a due bambini oppure, quando necessario, anche un adulto. Un’altra particolarità è il “Sunseat”, un sistema che consente di trasformare il sedile del passeggero anteriore in una chaise longue quando il veicolo è parcheggiato, utilizzando la plancia come schienale.

Completano l’abitacolo le ampie superfici vetrate, i finestrini laterali e il tetto panoramico, pensati per aumentare l’ingresso della luce naturale.

Fiat Multiplay 2026: colori ispirati all’anguria e materiali monomateriale

Per la carrozzeria è stata scelta una colorazione verde ispirata alla buccia dell’anguria, mentre gli interni presentano tonalità rosse e rosa che richiamano la polpa del frutto. Il pavimento è rosa tenue, con dettagli turchesi e una grafica pixelata nella zona riservata ai bambini.

La maggior parte dei rivestimenti morbidi utilizza tessuti monomateriale realizzati con lavorazione a maglia tridimensionale senza cuciture, una tecnica che permette di limitare gli scarti durante la produzione. Nelle aree destinate ai bambini e agli animali domestici sono invece impiegate superfici impermeabili.

La plancia presenta una fascia orizzontale ispirata ai colori dell’orizzonte mediterraneo, con un’impostazione che riprende le tonalità utilizzate per la carrozzeria.

Fiat Multiplay 2026: tecnologia integrata e prospettive future

Tra le soluzioni tecnologiche figura un display integrato nella plancia, che scompare alla vista quando l’automobile viene spenta. L’obiettivo è ridurre la presenza visiva degli schermi quando non vengono utilizzati.

Il prototipo è stato presentato da Olivier François, Company Strategic Advisor di Stellantis, e Arnaud Belloni, CEO dei marchi Fiat, Abarth e Lancia e Chief Marketing Officer per l’Europa.

Al momento non sono stati annunciati piani per la produzione in serie. Multiplay rimane quindi uno studio di design e funzionalità, attraverso il quale la Casa automobilistica valuta nuove soluzioni per la gestione dello spazio, la modularità degli interni e la capacità di carico dei futuri modelli.