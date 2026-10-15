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Fiat Multiplina 2026: il nuovo quadriciclo elettrico a quattro posti

Fiat Multiplina è tra le novità presentate al Salone dell’Auto di Parigi 2026. Il concept anticipa un possibile quadriciclo elettrico a quattro posti, caratterizzato da una carrozzeria lunga meno di 3 metri e da un’impostazione che richiama la storica Fiat 600 Multipla.

Già mostrato attraverso immagini e render durante la presentazione del piano industriale di Stellantis, il prototipo è stato esposto per la prima volta al pubblico. Al momento, non è stata confermata la produzione in serie, né sono state comunicate informazioni definitive sulle specifiche tecniche.

Fiat Multiplina 2026: motore elettrico e caratteristiche tecniche

Il concept è sviluppato sulla piattaforma di Fiat Topolino, dalla quale si distingue per la capacità di ospitare quattro persone anziché due. A differenza di quest’ultima, omologata come quadriciclo leggero, Multiplina dovrebbe appartenere alla categoria L7e dei quadricicli pesanti.

Questa classificazione consentirebbe di raggiungere una potenza massima di 15 kW (20 CV) e una velocità massima di 90 km/h, valori superiori a quelli previsti per i quadricicli leggeri. Non sono ancora state diffuse informazioni ufficiali sulle prestazioni effettive del prototipo.

Anche la capacità della batteria e l’autonomia rimangono sconosciute. Considerando le dimensioni e la configurazione a quattro posti, è ipotizzabile l’impiego di un accumulatore più capiente rispetto a quello da 5,5 kWh utilizzato da Fiat Topolino.

Fiat Multiplina 2026: design esterno e abitacolo a quattro posti

Dal punto di vista estetico, Multiplina riprende alcuni elementi della Fiat 600 Multipla degli anni Cinquanta e Sessanta, reinterpretandoli attraverso una carrozzeria compatta. Il frontale presenta gruppi ottici a LED di forma circolare e la denominazione del modello, mentre i cerchi in acciaio sono dotati di coperture coordinate con il colore della carrozzeria.

Tra gli elementi distintivi figura anche una capote in tela apribile, che permette di scoprire parte dell’abitacolo.

Gli interni adottano una configurazione con due sedili anteriori e un divanetto posteriore, per un totale di quattro posti. L’impostazione richiama quella di Fiat Topolino, anche nella scelta dei colori e nella disposizione degli elementi dell’abitacolo.

Per quanto riguarda le dotazioni, l’eventuale omologazione nella categoria L7e consentirebbe anche l’installazione dell’aria condizionata. La presenza di questo equipaggiamento, tuttavia, non è stata confermata.

Fiat Multiplina 2026: possibile uscita e prezzo

Fiat non ha ancora annunciato una data per l’eventuale commercializzazione di Multiplina. Secondo le prime indiscrezioni, il debutto sul mercato potrebbe avvenire tra il 2027 e il 2028, con possibili modifiche estetiche rispetto al concept presentato a Parigi.

Non sono disponibili indicazioni sul prezzo di vendita, così come non è stata confermata una versione definitiva destinata alla produzione. Ulteriori informazioni potrebbero essere comunicate nei prossimi mesi.

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