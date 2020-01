In onore dei 500mila follower su Instagram, Car&Vintage in collaborazione con Garage Italia ha creato una speciale Fiat Panda 4x4 elettrica in stile Indiana Jones

Quest’anno un’icona dell’automobilismo italiano compie 40 anni: stiamo parlando della Fiat Panda, mitica citycar che, fin dal suo debutto nel 1980, ha fatto breccia nel cuore degli italiani per la sua semplicità e per la sua praticità in ogni condizione di guida. Un avversario speciale che Car&Vintage, in collaborazione con Garage Italia, ha voluto onorare creando un esemplare davvero unico della versione 4×4: chiamata “Pandina Jones”, si tratta dell’ultima incarnazione della serie ICON-e di Garage Italia, completamente restaurata e ispirata ad Indiana Jones, l’archeologo protagonista della conosciutissima saga degli anni ’80.

La vettura in questione è stata impreziosita con un gran numero di dettagli che richiamano lo spirito d’avventura di Indiana Jones: il ruotino posto sul tettuccio color bianco safari contrasta con la tonalità khaki scuro della carrozzeria, mentre l’abitacolo è contraddistinto da un Alcantara arancione in cui spicca l’impianto audio della JBL, partner di Garage Italia in questo progetto. L’assetto da off-road è poi adornato dalle griglie di protezione dei fanali, dai due grossi fari Carello e dall’inclinometro da fuoristrada posizionato sul pannello strumenti.

A livello di meccanica, la Pandina Jones 4×4 sposa la volontà del progetto ICON-e di Garage Italia, che unisce tradizione e modernità dotandola di una nuova powerunit elettrica sviluppata in collaborazione con Newton Group, flangiata direttamente sul cambio origine. Con una batteria provvista di una presa di tipo 2 installata sotto lo sportello carburante e ricaricabile in un tempo utile tra le 3 e le 8 ore, questa vettura è ora in grado di raggiungere i 115 km/h con un’autonomia complessiva di circa 100 km nel ciclo di utilizzo WLTP.