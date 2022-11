Fiat promette un nuovo modello all’anno dal 2023!

Secondo il CEO Olivier Francois, il 2023 segnerà il nuovo corso dei marchi Fiat e Abarth: ecco quale sarà il futuro della Casa del Lingotto

Il 2023 sarà un anno decisivo per i marchi Fiat e Abarth: assieme alla presentazione della nuovissima 500e, il CEO Olivier Francois ha delineato la strategia della Casa del Lingotto per i prossimi anni promettendo importanti novità per tutti gli appassionati. La più importante? “Dal 2023 Fiat inaugurerà la sua nuova era nel mondo automotive, facendo debuttare un nuovo modello all’anno“.

A cominciare da Fiat, il Gruppo Stellantis andrà a confermare la direzione intrapresa fino ad oggi concentrandosi su vetture semplici e alla portata di tutti: “Niente sportive o macchine di lusso – precisa Francois – Nè il passaggio di Abarth verso altri brand: la Casa dello Scorpione continuerà a gravitare intorno a Fiat e alla 500“. Il Cinquino, tra l’altro, sarà il modello cardine per entrambi i brand, vista la pausa nella produzione della Panda 4×4 e nell’impossibilità di far debuttare la nuova Pulse in Europa per problemi di omologazione della piattaforma e delle emissioni inquinanti del motore.

L’obiettivo per la Fiat 500, in questo caso, è quello di aumentare i volumi di vendita nel Vecchio Continente fino a 90.000 unità all’anno, a cui si aggiungeranno i risultati ottenuti in America quando verrà effettuato il debutto nel 2024. “Vogliamo rendere felici i nostri clienti statunitensi e questo sarà per noi una nuova sfida che ci consentirà di sperimentare un inedito modello di business imperniato attorno al marketing digitale e al metaverso“.