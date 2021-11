Fiat Scudo e Ulysse in versione elettrica: tutte le novità

Oltre che con le classiche motorizzazioni benzina e diesel, quasi due modelli, sviluppati entrambi sulla piattaforma EMP2, saranno disponibili anche con un propulsore 100% elettrico

Stellantis ha annunciato le novità legate a due nomi storici del catalogo Fiat, Scudo e Ulysse, che, nel prossimo futuro, a arriveranno sul mercato con importanti aggiornamenti estetici, tecnici e funzionali.

Fiat Scudo e Ulysse anche in versione elettrica

Stellantis perte da due apprezzati veicoli Fiat, Scudo e Ulysse (il primo in ambito professionale, il secondo per il trasporto persone) per ampliare la propria offerta. Questo modelli saranno prodotti nello stabilimento francese di Hordain e rispetto alle versioni attualmente in commercio riceveranno un notevole upgrade. Il principale riguarda le motorizzazioni a disposizione. In arrivo, infatti, oltre ai classici propulsori benzina e diesel con cambio manuale o automatico, ci sarà anche la versione 100% elettrica.

Scudo, inoltre, verrà proposto in tre configurazioni: Furgone, Combi e Cabinato con pianale, per soddisfare più esigenze di trasporto professionale, mentre Ulysse sarà commercializzato nella versione a sei o nove posti. Entrambi, invece, sfrutteranno la piattaforma EMP2, già utilizzata per Peugeot Expert e Traveller, Citroen Jumpy e Spacetourer, Opel/Vauxhall Vivaro e Zafira Life. Fiat Scudo sarà ordinabile a cavallo tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo, mentre il Fiat Ulysse sarà disponibile entro il primo trimestre del 2022 (la casa non ha ancora annunciato i prezzi).