Findomestic: prestiti flessibili per acquistare auto, moto e camper

Findomestic si presenta come un partner affidabile e innovativo nel settore dei prestiti personali, distinguendosi per un approccio che pone al centro le esigenze specifiche di ogni cliente. L’azienda non si limita a offrire semplici finanziamenti, ma si impegna a promuovere un consumo più responsabile e sostenibile, consapevole delle sfide globali che il nostro mondo sta affrontando.

Questa visione si traduce in un impegno concreto per supportare i clienti nel compiere scelte consapevoli, offrendo al contempo soluzioni finanziarie flessibili e personalizzabili. Findomestic comprende che ogni individuo ha una situazione finanziaria unica e che le necessità possono variare nel tempo, per questo motivo la flessibilità è un valore fondamentale che guida l’offerta di prestiti, pensata per adattarsi a ogni circostanza.

Flessibilità e personalizzazione: il prestito su misura per te

I prestiti Findomestic sono pensati per essere estremamente adattabili alle proprie esigenze personali e ai possibili imprevisti. L’azienda comprende che la vita è piena di cambiamenti e che le necessità finanziarie possono variare nel tempo, per questo offre una gestione flessibile dei finanziamenti.

Con Findomestic è possibile modificare l’importo della rata mensile in base alle proprie necessità, anche tutti i mesi. Questo significa che se si hanno delle spese extra in un determinato periodo o se le entrate cambiano, si può adeguare il piano di rimborso senza difficoltà.

Inoltre, la società offre la possibilità di saltare una rata all’anno. Questa opzione permette di avere un po’ di respiro se si ha bisogno di liquidità in un determinato momento. Entrambe le opzioni, cambio rata e salto rata, sono attivabili dopo aver pagato regolarmente le prime sei rate del prestito e non sono cumulabili.

La gestione del prestito è completamente online e accessibile in modo facile e veloce. Findomestic mette a disposizione degli strumenti digitali per gestire il finanziamento in autonomia e comodità.

È possibile controllare lo stato della richiesta, cambiare l’importo della rata, saltare una rata e usufruire di altri servizi direttamente online. Inoltre, c’è sempre un servizio clienti pronto a rispondere alle domande e a supportarti in caso di bisogno.

Findomestic pone una grande attenzione sulla trasparenza, assicurando che i clienti siano pienamente consapevoli di tutti i costi associati al loro prestito fin dall’inizio. Non ci sono costi nascosti o sorprese inaspettate: si paga solo la rata pattuita, senza ulteriori oneri aggiuntivi.

Digitalizzazione: prestiti facili e veloci online

Findomestic ha abbracciato pienamente la digitalizzazione per rendere l’esperienza di richiesta di un prestito il più semplice e veloce possibile. Si può avviare l’intera procedura comodamente da casa grazie ad un sistema di richiesta 100% online.

Ciò significa che non si avrà bisogno di recarsi fisicamente in una filiale o di inviare documenti cartacei via posta. Non sono necessari certificati di firma o caselle PEC, semplificando ulteriormente il processo. La procedura di richiesta è intuitiva e rapida, permettendo di ottenere un prestito in pochi minuti, compilando un modulo online con i dati personali.

Inoltre, per concludere la richiesta in modo efficiente, l’azienda offre la possibilità di utilizzare la firma digitale, la soluzione più veloce e sicura per finalizzare il tuo contratto. Grazie ad essa, non si dovrà stampare o spedire alcun documento.

Findomestic permette poi di scegliere se si preferisce ricevere tutte le comunicazioni in formato digitale. Questo approccio non solo rende più facile l’esperienza per il cliente, ma si allinea anche all’impegno verso la sostenibilità, riducendo l’uso di carta.

Prestito Green: sostieni l’ambiente con Findomestic

Findomestic dimostra un forte impegno per la sostenibilità e per un futuro più rispettoso dell’ambiente. Attraverso Prestito Green, l’azienda offre un’opportunità concreta per finanziare progetti e scelte eco-sostenibili.

È possibile finanziare l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi. Inoltre, copre anche l’installazione di pannelli solari e altri interventi per il risparmio energetico, come ad esempio l’acquisto di caldaie a basso consumo, climatizzatori e sistemi di isolamento termico.

Findomestic mette a disposizione condizioni dedicate e agevolate per i progetti eco-sostenibili. Inoltre, si possono anche usufruire degli incentivi fiscali previsti per la domotica e il risparmio energetico.

Qualità, affidabilità e responsabilità sociale

Findomestic pone la qualità al centro delle proprie attività, investendo costantemente per garantire un servizio di eccellenza. L’azienda si sottopone regolarmente a verifiche da parte di autorevoli società specializzate in certificazioni di terze parti, a testimonianza del suo impegno verso un processo di miglioramento continuo.

Ha ottenuto importanti certificazioni di eccellenza in diversi ambiti. Tra queste spicca la certificazione ISO 9001:2015, rinnovata per il 21° anno consecutivo, che attesta l’attenzione costante dell’azienda verso il cliente, promuovendo ogni azione volta a soddisfare le sue necessità e quelle degli stakeholder.

La norma ISO 22301 certifica la gestione della continuità operativa, garantendo la protezione e la risposta a eventi destabilizzanti. In ambito di sicurezza informatica, Findomestic ha ottenuto la certificazione ISO 27001, relativa ai requisiti per impostare e gestire un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

L’azienda ha anche ottenuto la certificazione CMM DEV 2.0, un insieme di best practice nei processi di produzione dei software. Inoltre, Findomestic è stata certificata Top Employer Italia per il settimo anno consecutivo, a riconoscimento delle eccellenti condizioni di lavoro e dell’impegno per la formazione e lo sviluppo dei talenti.

Dimostra un forte impegno sociale, con azioni concrete a favore della comunità. L’azienda si impegna nell’educazione finanziaria, con l’obiettivo di formare cittadini consapevoli e responsabili.

Inoltre, promuove l’inclusione digitale, migliorando l’accesso ai device digitali e supportando l’acquisizione delle competenze digitali. Si impegna anche a creare un ambiente di lavoro sostenibile, equo e inclusivo, raggiungendo la totale parità tra i sessi e includendo tutta la diversità all’interno dei team.

Una vasta gamma di prodotti e servizi

Che tu stia pianificando di acquistare un’auto nuova o usata, una moto, un camper o se hai bisogno di ristrutturare la tua casa, Findomestic ha la soluzione di finanziamento adatta a te. Un vantaggio importante offerto è la possibilità di finanziare l’acquisto di beni anche da privati. Ciò significa che non sei limitato agli acquisti presso concessionarie o negozi, ma puoi finanziare anche l’acquisto di auto, moto, camper, roulotte e altri beni direttamente da privati.

La società offre anche una serie di servizi extra per proteggere il tuo finanziamento e la tua identità digitale. Puoi assicurare il tuo prestito contro imprevisti come invalidità permanente, perdita di impiego, inabilità temporanea totale o decesso.

Inoltre, Findomestic offre il servizio Identinet Legal per proteggere i tuoi dati personali e la tua reputazione creditizia da furti di identità e utilizzi non autorizzati.

Come richiedere un prestito Findomestic

Per richiedere un prestito Findomestic, è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali. Innanzitutto, devi essere maggiorenne e avere un’età compresa tra i 18 e i 75 anni. Inoltre, è indispensabile essere residente in Italia e possedere un reddito dimostrabile. Quest’ultimo può essere attestato tramite busta paga, modello Unico per i lavoratori autonomi o cedolini e modello Obis o CU per i pensionati. Infine, è necessario avere un conto corrente su cui verrà accreditata la somma del prestito e dal quale verranno addebitate le rate.

Per avviare la richiesta di prestito, dovrai presentare alcuni documenti richiesti. Avrai bisogno di un documento d’identità valido (carta d’identità, patente o passaporto per cittadini italiani o dell’Unione Europea, e permesso di soggiorno per cittadini extraeuropei), un giustificativo di reddito, la tua tessera sanitaria.

Se il tuo domicilio o la tua residenza sono diversi dall’indirizzo indicato nel documento d’identità, dovrai allegare un documento che ne attesti i dati aggiornati, come bollette o il libretto di circolazione. Nel caso del Prestito Green, potrebbe essere richiesto un preventivo per certificare la finalità del prestito.

La procedura per richiedere un prestito Findomestic è semplice, veloce e completamente online. Puoi iniziare inserendo i dati del tuo finanziamento nel simulatore online, specificando l’importo desiderato e la finalità del prestito.

Successivamente, dovrai compilare il modulo online con i tuoi dati personali. La richiesta si conclude con la firma digitale, una soluzione sicura e rapida che ti permette di evitare la spedizione di documenti cartacei. Dopo aver caricato online tutti i documenti necessari, la tua richiesta verrà valutata da Findomestic.

Una volta inviata la richiesta, puoi monitorare lo stato della tua pratica in qualsiasi momento attraverso il sito lamiarichiesta.it. Per procedere con la richiesta di prestito, è consigliabile avere a portata di mano il numero di preventivo, che si trova nel file PDF salvato dopo aver effettuato una simulazione.