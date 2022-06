Fiorano da Guinness World Record: la pista Ferrari illumina la “Notte Rossa”

Come parte delle celebrazioni dei 75 anni dalla fondazione dell'azienda, la Ferrari ha illuminato la pista test di Fiorano con oltre un milione di punti LED

Quest’anno la Ferrari spegne 75 candeline ricordando il lontano 12 marzo 1947, quando a Maranello venne ufficializzata la nascita di uno dei più importanti marchi sportivi del mondo automotive. Una ricorrenza da festeggiare come si deve… al punto che la dirigenza del Cavallino Rampante ha deciso di trasformare il circuito test di Fiorano nella più grande pista illuminata a LED presente al mondo.

L’impresa in questione è andata in scena nella scorsa serata del 15 giugno, quando un vero e proprio “lighting show” ha visto protagonista il tracciato modenese che, come ciliegina sulla torta, ha anche ottenuto la certificazione ufficiale del Guinness World Record – da aggiungere a quella del 2012 quando una parata di ben 964 Ferrari si sono date appuntamento a Silverstone per creare il più grande raduno di vetture Ferrari di sempre.

Il “LED wall” da record della pista di Fiorano è stato realizzato utilizzando 172.000 luci e 1.039.280 punti LED, i quali hanno formato 89 strisce dinamiche per una superficie illuminata totale di ben 112.958,27 metri quadrati. Questo circuito, inoltre, celebra quest’anno anche i suoi primi 50 anni, un anniversario per il quale è stata allestita una speciale mostra nel Museo di Maranello in cui si ripercorrono le tappe fondamentali della sua storia sportiva. Tra le vetture da ammirare in quest’occasione sono state scelte la Ferrari 3.2 Mondial Cabriolet, quella della vista di Papa Giovanni Paolo II a Maranello nel 1988, e la Ferrari 150 LM che ha rappresentato il banco di prova della successiva LaFerrari.