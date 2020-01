Fisker Ocean: il nuovo crossover elettrico made in Danimarca

Fisker Ocean avrà un'autonomia compresa tra 400 e 482 km e la batteria dovrebbe essere di 60 kWh. Il prezzo base è di 37.499 dollari (si può prenotare versando una versando una caparra di 250 dollari) e l'inizio delle consegne è previsto all'inizio del 2022, prima negli Usa e successivamente in Europa.

Fisker inzia l’anno col botto presentando Ocean, il nuovo crossover elettrico della casa automobilistica danese che si giocherà un’importante fetta di mercato con la Tesla Model Y, svelata durante il CES di Las Vegas.

Fisker Ocean VS Tesla Model Y

Fisker Ocean è un bel crossover elettrico che arriva sul mercato con tanta personalità e forti ambizioni. Per il momento l’azienda danese fondata da Henrik Fisker non ha diffuso tutte le caratteristiche tecniche della Ocean, ma si sa che avrà un’autonomia compresa tra 400 e 482 km e la batteria dovrebbe essere da 60 kWh. La Ocean sarà disponibile in più varianti, compresa una più sportiva, che sarà in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi. A dare una mano alla ricarica della batteria contribuirà anche l’ampio tetto solare, che in condizioni ottimali dovrebbe garantire 4 km al giorno di percorrenza. La Fisker Ocean è “green” a tuttotondo, visto che anche i materiali usati per la sua costruzione sono frutto di processi di riciclo. I tappetini, ad esempio, sono realizzati con bottiglie di plastica e reti da pesca, il cruscotto di materiale ricavato da magliette, la guarnizione intorno al lunotto posteriore di pneumatici riutilizzati.

Gli interni sono minimalisti e spicca l’ampio schermo del sistema multimediale è posizionato in verticale e a differenza delle Tesla la Fisker ha inserito anche dei pulsati a sfioramento con cui controllare alcuni funzioni come la temperatura della climatizzazione e la velocità della ventola. Ocean segna il ritorno di un marchio già noto nel mondo dell’elettrico grazie alla Karma che, però, non ebbe molto successo. In seguito Fisker fu costretta a chiudere, ma ora è il momento di dare nuovo lustro al brand.

Fisker Ocean: quanto costa

Il prezzo base della Fisker Ocean è di 37.499 dollari (si può prenotare versando una versando una caparra di 250 dollari) e l’inizio delle consegne è previsto all’inizio del 2022, prima negli Usa e successivamente in Europa.