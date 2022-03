Fisker Ocean pronta al debutto in Europa

L'avvio della produzione è previsto per il 17 novembre 2022 ed entro fine anno la vettura potrebbe esordire in alcuni mercati europei selezionati. In Italia si dovrà attendere il 2023

La sfida nel settore dei SUV elettrici si arricchisce con un’altra protagonista: si tratta della Fisker Ocean, vettura prodotta da Magna Steyr a Graz (Austria) che arriverà in Europa alla fine del 2022 a un prezzo di partenza interessante.

Fisker Ocean: le caratteristiche

C’è grande fermento in casa Fisker per l’avvio della produzione, fissata tra pochi mesi, della nuova Ocean. A spiegare i piani dell’azienda è il Ceo, Henrik Fisker: “La combinazione di prestazioni, valore e sostenibilità di Ocean, rende il nostro SUV a batterie davvero unico nel suo genere, con funzionalità leader nel settore della mobilità elettrica – ha detto attraverso le pagine di Autocar – Il nostro segreto è il poter disporre di un fantastico team di tecnici e ingeneri. Al momento stiamo lavorando intensamente con Magna Steyr, per garantire ai clienti il massimo livello di qualità e affidabilità“. L’avvio della produzione è previsto per il 17 novembre 2022 ed entro fine anno la vettura potrebbe esordire in alcuni mercati europei selezionati come, ad esempio, la Germania. In Italia si dovrà avere un po’ più pazienza e attendere il 2023.

A livello estetico, la Fisker Ocean arriverà nella sua versione definitiva con un design molto simile a quello della concept presentata per la prima volta nel 2019 e caratterizzata dal frontale con fari LED sottili e una carrozzeria con sbalzi contenuti. L’auto è lunga quasi 4,8 metri e può ospitare cinque persone che saranno accolti in abitacolo super tecnologico ma che strizzato l’occhio al rispetto per l’ambiente. Al centro della plancia dal disegno minimalista spicca lo schermo touchscreen rotante da 17,1 pollici che può essere orientato in senso verticale mentre si guida o in orizzontale quando l’auto è ferma.

Fisker Ocean: allestimenti e prezzi

Fisker Ocean sarà disponibile in tre versioni: Sport, di fatto l’allestimento entry-level, con motore da 279 CV, trazione anteriore e 440 chilometri di autonomia; Ultra, con doppio motore elettrico per una potenza totale di 547 CV, trazione integrale, 610 chilometri di autonomia e uno scatto da 0 a 100 km/h che avviene in meno di quattro secondi; Extreme, accreditata di un motore da 558 CV, 630 chilometri di autonomia e uno scatto 0-100 km/h che avviene in 3,6 secondi. Per quanto riguarda i prezzi, si parte dai 41.900 euro della Sport, per arrivare ai 69.950 euro dell’Extreme passando per i 57.500 euro dell’Ultra.