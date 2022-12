Ford anticipa con un teaser il nuovo SUV elettrico del 2023

Il futuro del marchio Ford si prospetta radicalmente diverso da quanto visto negli ultimi anni: con l’addio imminente alla Fiesta e anche della Focus dal 2025, la direzione intrapresa vuole l’elettrificazione completa della gamma con diversi nuovi modelli già in cantiere, tra i quali un inedito SUV di medie dimensioni che è stato anticipato negli scorsi giorni sulle principali piattaforme social del marchio americano.

Il teaser mostrato in anteprima mette in mostra notevoli differenze rispetto alle vetture di oggi: le forme sono più spigolose e i gruppi ottici a LED più affilati, ma oltre a ciò le informazioni disponibili sono state comunicate con il contagocce. Ciò che si sa per certo è che questo nuovo SUV, posizionato in gamma tra la Puma e la Mustang Mach-E, utilizzerà la piattaforma MEB condivisa con la ID.4 del gruppo Volkswagen, grazie alla quale erediterà (tra le altre cose) il pacco batterie da 82 kWh in grado di assicurare fino a 500 km di autonomia con la singola ricarica. Per il resto della scheda tecnica, invece, dovremo attendere fino al prossimo mese di marzo 2023, quando sarà presentato ufficialmente.

Great to see so many of our media friends today in our @Ford in Europe Design Center. Can't wait for 2023 to arrive, when we will pull the cover of our first electric passenger vehicle coming from #Cologne. #EVs #ElectricVehicle #NewYear2023 pic.twitter.com/3wH3ixEWCW

— Martin Sander (@MSander22) December 15, 2022