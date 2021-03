Ford Bronco Sport pronto a conquistare il mercato italiano

Ford Bronco Sport è spinto da un motore 4 cilindri turbo benzina da 2 litri capace di erogare una potenza massima di 249 CV. versione Badlands è la più completa e può contare anche su protezioni rinforzate, sette modalità di guida e Trail Control

Amanti dell’off-road, abbiamo una notizia che, pensa dubbio, vi farà piacere. Ford, infatti, ha annunciato l’arrivo anche in Italia del Bronco Sport, uno dei modelli iconici del mercato americano e che ora è pronto a recitare un ruolo da protagonista anche nel mercato d’oltre Oceano.

Ford Bronco Sport: le caratteristiche

Ford Bronco Sport è pronto a dire la sua con una serie di caratteristiche che piacciono molto al mercato italiano. In primo luogo look e dimensioni: il primo moderno, aggressivo e deciso grazie a linee squadrate, le seconde compatte con circa 40 centimetri in meno di lunghezza e 10 di larghezza rispetto alla versione tradizionale. Bronco Sport è spinto da un motore 4 cilindri turbo benzina da 2 litri capace di erogare una potenza massima di 249 CV che lavora in combinazione con un cambio automatico a 8 rapporti.

Lo spirito off-road è sottolineato dai pneumatici da 28.5″ montati sui bei cerchi in lega da 17″, ma anche dalle barre sul tetto e da un altro must per le vetture di questo tipo, il lunotto posteriore apribile. La vettura ha una luce a terra di 23 centimetri e può guadare corsi d’acqua alti fino a 60 centimetri. Le varie versioni della Bronco Sport permettono di scegliere interni adatti alle proprie esigenze. Questo si caratterizzano per finiture molto differenti (anche bicolore), mentre in comune hanno il volante riscaldabile e il sistema d’infotainment Ford Sync 3 con uno schermo touch da 8″ tramite cui gestire la navigazione e tutti i sistemi multimediali. In fatto di tecnologa, è doveroso citare la telecamera con vista 180°, molto utile anche in fuoristrada. La versione Badlands è la più completa e può contare anche su protezioni rinforzate, sette modalità di guida e Trail Control.

Ford Bronco Sport: quanto costa

Ford non ha ancora comunicato il prezzo per il mercato italiano della Bronco Sport, ma i 26.000 dollari abbondanti necessari per acquistarla negli Stati Uniti possono essere un buon parametro di riferimento.