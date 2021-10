Ford Evos, il nuovo SUV elettrico della Casa dell’Ovale Blu

Presentata in aprile al Salone di Shanghai, il nuovo SUV elettrico della Casa dell'Ovale Blu sarà destinato unicamente al mercato cinese

La Ford Mondeo sembra ormai arrivata al capolinea: le poche unità vendute quest’anno hanno spinto la Casa dell’Ovale Blu ad annunciare già in primavera che entro il prossimo mese di marzo 2022 lo stabilimento situato a Valencia chiuderà la linea di produzione di questo modello presente sul mercato fin dal 1993. Si creerà quindi un buco nella gamma del brand americano, che almeno in Cina verrà coperto da un SUV elettrico presentato ad aprile in occasione del Salone di Shanghai.

Stiamo parlando della Ford Evos, vettura a “ruote alte” che si è subito distinta per un look del tutto inedito improntato alla muscolosità dei suoi dettagli partendo dall’anteriore, passando per le fiancate e terminando nel possente posteriore con diffusore ben in vista e firma luminosa che ricopre l’intera larghezza della vettura con due rientranze aggiuntive nelle parti laterali. Anche il frontale è imponente, vista la presenza di gruppi ottici affilatissimi divisi da una grande griglia centrale di tipo “single frame” con finiture in nero lucido, le stesse che si possono trovare sui cerchi, sulle calotte degli specchietti retrovisori e sul tettuccio a contrasto con la tinta della carrozzeria.

Molto interessante anche l’abitacolo, che propone per la prima volta in assoluto un unico schermo centrale di tipo “ultra-wide” dalla lunghezza complessiva di ben 1,1 metri, nel quale è incluso il digital cockpit da 12,3” nonchè il display dell’infotainment da 27” con risoluzione 4K. Il software di quest’ultimo è il Sync+ 2.0 e mette a disposizione l’intelligenza artificiale con assistente vocale e gli aggiornamenti over-the-air, che manterranno aggiornata nel tempo l’intera piattaforma.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, al momento i tecnici Ford non hanno voluto sbilanciarsi: in ogni caso ci aspettiamo una powertrain almeno a tecnologia ibrida plug-in, capace di offrire prestazioni convincenti nonchè un’autonomia particolarmente elevata che non porti il guidatore ad andare troppo presto in “ansia da ricarica”. Il suo debutto, tuttavia, non avverrà in Europa nè in Italia: su questi mercati, per il momento, il futuro della Mondeo è ancora coperto dal più fitto mistero…