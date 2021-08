Ford GT Heritage Edition: la serie speciale in onore della GT40 di Le Mans

Alla Monterey Car Week californiana la Casa dei Quattro Anelli ha presentato una specialissima GT che reinterpreta in chiave moderna lo storico esemplare di GT40 del 1964

Dopo Daytona… anche Le Mans: viste le numerose vittorie nel Mondiale Endurance, Ford ha particolarmente a cuore le sue vetture da competizione e quindi, dopo l’edizione speciale che ha onorato la conquista della 24 Ore di Daytona del 1966, ora la bellissima GT arriva nuovamente in versione Heritage Edition per rendere omaggio alla prima, sensazionale, GT40 del 1964 con numero di telaio #105, quella che poi ha spianato la strada ai quattro trionfi consecutivi sul Circuit de la Sarthe tra il 1966 e il 1969.

La nuova Ford GT Heritage Edition è stata presentata in questi giorni alla Monterey Car Week 2021 affiancata proprio dalla sua antenata, con la quale condivide innanzitutto la tinta della carrozzeria in bianco Wimbledon con cofano nero e decalcomania a striscia nera che parte dal tettuccio e arriva sull’alettone posteriore. Non mancano poi alcuni dettagli in blu Antimatter, presenti per esempio sui vistosi cerchi da 20 pollici con pinze dei freni argentate, così come innumerevoli particolari in fibra di carbonio con finitura lucida sullo splitter anteriore, sulle side-skirts, sulle calotte degli specchietti, sulle prese d’aria e sul diffusore posteriore.

Anche nell’abitacolo la fibra di carbonio è presente in abbondanza, per la precisione sulle soglie delle portiere, sui montanti anteriori e sulla consolle centrale, mentre il materiale utilizzato per i sedili sportivi (con logo GT sui poggiatesta) è l’Alcantara in colore blu Lightspeed con cuciture argentate a contrasto. Sempre l’Alcantara è impiegato per adornare il volante, installato su un quadro strumenti e un cruscotto in pelle nera Ebony.

Niente nuove, invece, per il motore: in questo caso ci aspettiamo che venga confermato il classico V6 3.5 Litri a doppio turbo-compressore della GT “normale”, capace di erogare la bellezza di 669 cavalli. Prezzo e disponibilità? La produzione di questa serie limitata partirà con l’inizio del nuovo anno, ma al momento non ci sono notizie ufficiali sul numero di unità nè sul loro costo d’acquisto. In ogni caso, come afferma Mike Severson (responsabile del programma Ford GT) questa è “la prima Ford GT Heritage Edition che va oltre la celebrazione delle vittorie in gara: questa va più in profondità e onora la più antica eredità delle supercar Ford“.