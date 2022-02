Ford GT: la Alan Mann Heritage Edition celebra gli albori della GT40

In esposizione dal 12 al 21 febbraio al Salone di Chicago, questa speciale Ford GT si ispira all'AM GT-1, versione sperimentale della primissima GT40

Un’altra Heritage Edition, stavolta ancora più speciale di quella che vi avevamo presentato la scorsa estate: la Casa dell’Ovale Blu tiene molto al proprio passato vincente nel mondo delle corse e per questo motivo ha presentato in questi giorni una specialissima Ford GT che celebra i primi passi di una delle vetture storiche del motorsport – la GT40.

Il suo nome completo è Ford GT Alan Mann Heritage Edition e con la sua colorazione speciale rende omaggio alla AM GT-1, prototipo sperimentale costruito dal reparto corse Alan Mann Racing che utilizzò la base di partenza della ben conosciuta GT40 MK1, per poi diventare a sua volta fonte di ispirazione per la successiva GT40 MK2 portata in pista (tra gli altri) da Bruce McLaren e da Ken Miles conquistando i primi tre posti della 24 Ore di Le Mans del 1966.

La livrea prescelta è colorata di rosso con grafiche specifiche in Frozen White e in tinta dorata, alle quali si aggiunge il vistoso numero #16 posizionato sulla fiancata e sul cofano a immagine e somiglianza del prototipo originale. La dotazione, ovviamente, comprende anche i cerchi in carbonio da 20”, l’impianto frenante della Brembo con pinze nere e un pacchetto aerodinamico con finiture in carbonio lucido per lo splitter anteriore, il diffusore posteriore e le prese d’aria del motore.

Anche l’abitacolo è stato personalizzato nei minimi dettagli: i sedili sportivi hanno i gusci in carbonio e i rivestimenti in Alcantara con cuciture rosse, una combinazione ripresa anche sulla plancia per la strumentazione dove spiccano le palette del cambio marcia al volante in tinta rosso acceso. La Ford GT Alan Mann Heritage Edition sarà una “one-off” presto in esposizione dal 12 al 21 febbraio presso il Salone di Chicago, dove verrà affiancata anche da uno degli esemplari originali del team britannico.