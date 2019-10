Ford negli USA: compri un’auto? gratis bibbia, pistola e bandiera americana

Ford Carolina sta avendo un gran successo grazie alla promozione God, Guns and America, che per ogni acquisto d'auto nuove o usate regala ai clienti bibbia, pistola e bandiera americana

God, Guns and America, le tre cose di cui un uomo del South Carolina ha bisogno per acquistare un’auto. Carolina Ford, concessionaria di Honea Path, ha lanciato una promozione che regala una bibbia, una Smith & Wesson da 800 dollari e un’impagabile bandiera americana a chiunque acquisti un’auto, nuova o usata che sia. Un kit di sopravvivenza per nostalgici degli Stati Confederati in un momento di buia globalizzazione. Sulla pagina Facebook della concessionaria ci sono potenziali clienti disposti a venire dal New Jersey (circa 12 ore di viaggio) per acquistare una macchina da qualcuno che “sa come fare affari”.

Dio, le armi e l’America

Anche Christopher Burton, aspirante sindaco di Honea Path (al centro nella foto), si è recato in concessionaria per acquistare una Ford Mustang per il figlio e supportare l’iniziativa che in italiano diventa “Dio, le Armi e l’America”, che a noi non può che evocare Samuel L. Jackson che cita un (inesistente) passo della bibbia nella celebre scena di Pulp Fiction.

La stessa grande nazione che guida sviluppo tecnologico, ricerca aerospaziale ed intrattenimento di ogni genere è in grado di regalarti un’arma quando acquisti un’auto: un capolavoro di contraddizioni. Viene da chiedersi cosa faranno i concorrenti per dirottare la clientela verso le proprie concessionarie. E, soprattutto, sperare che questa cittadina del South Carolina non ospiti una sparatoria sponsorizzata da venditori d’auto.

Interrogato sulla faccenda, il responsabile della God, Guns and America ha dichiarato che “non c’è alcun tipo di scelta politica nella nostra offerta, siamo solo persone molto patriottiche, crediamo nel nostro paese e amiamo i nostri soldati”. Resta da capire se (e come) la rete ufficiale Ford prenderà in mano il caso in un momento in cui l’immagine aziendale è uno degli aspetti in cui gli uffici marketing investono grandi quantità di tempo e denaro.

La patente di guida negli USA è ottenibile a sedici anni, anche se per il porto d’armi è necessario averne ventuno, quando si raggiunge a tutti gli effetti la maggiore età. Quanto è difficile, a vent’anni, rinunciare a una pistola in regalo? A memoria diremmo che è quasi impossibile, come lo è convincersi a non usarla mai.