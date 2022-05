Ford Puma Hybrid promozioni ed offerte da circa 300 euro senza anticipo

Grazie ad Idea Ford ed alle promozioni sempre più allettanti potete portarvi a casa una fiammante Puma ibrida benzina a circa 10 euro al giorno senza alcun anticipo e con la massima flessibilità

Ford Puma è stata la carta vincente per la marca che ha rivoluzionato il segmento dei crossover compatti tanto che la sua linea è stata poi imitata anche da brand premium!

Dal suo lancio è subito diventata una best seller e con l’arrivo della soluzione ibrida le richieste sono letteralmente esplose , spinte anche dalle offerte e promozioni proposte ai clienti privati ed alle imprese da Ford Italia.

Anticipo zero e circa 300 euro al mese…

La nuova Ford Puma Titanium Hybrid può essere vostra con anticipo zero e circa 300 euro per 36 mesi con una quota finale di Valore Finale Garantito di 13.390 euro che di questi tempi sembra una stima molto prudente. Da notare ed apprezzare rispetto ad altri competitor i tassi piuttosto aggressivi: Tan 4,45% Taeg 5,64%.

Oggi la Nuova Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV – ibrido benzina è offerta a listino a € 25.750 che grazie al Vantaggio Ford di 3.650 euro scende a 22.100 euro se si aderisce alla promozione con finanziamento IdeaFord che il marchio ha lanciato oltre 30 anni fa aprendo la via dei finanziamenti aperti a diverse possibilità ed orientati alla massima flessibilità con l’obiettivo di fare felice il cliente affinchè continui a guidare vetture marchiate Ford!

Come funziona IdeaFord

Ford ti permette di sfruttare una collaudata soluzione di mobilità per guidare un’auto sempre nuova con un costo mensile di guida contenuto rispetto ai normali piani finanziari. Come funziona?

E’ tutto molto semplice, molto pratico, molto americano!

1. Scegli la tua Ford

2. Il tuo Concessionario FordPartner fissa subito il Valore Futuro Garantito tra tre anni per evitare sorprese che purtroppo non sono affatto rare come le “promesse da marinaio”…

3. A fine contratto, sei libero di scegliere cosa fare: cambiare la tua Ford con una nuova, tenere l’auto saldando il Valore Futuro Garantito o restituire l’auto (nel rispetto delle condizioni contrattuali)

Con Idea Ford non si resta mai con le spalle al muro, anche se è evidente che il loro obiettivo è quello di mantenere il cliente rendendolo sempre felice.

Idea Ford vale per il nuovo, ma anche per l’usato.

Idea Ford è valido su tutti i veicoli nuovi ed usati Ford, anche se sono previste alcune limitazioni a seconda dell’anzianità dei veicoli.

Le sue caratteristiche principali si sintetizzano in:

Quote mensili costanti

Tasso fisso per tutta la durata del finanziamento

Conoscenza immediata di quale sarà il valore della tua auto a fine contratto, assumendo che il veicolo venga restituito nelle condizioni contrattualmente previste

Piena libertà di scelta alla scadenza dei 2, 3 o 4 anni

Con IdeaFord si può quindi di scegliere oggi una vettura ibrida, fra due anni passare ad una elettrica per poi cercare magari una vettura a sette posti per viaggiare in compagnia e successivamente passare ad una cabriolet: il tutto sempre senza l’ansia di dover trovare un venditore o di sperare di ottenere un determinato prezzo per la vostra auto. E’ piu’ si è fedeli e più ovviamente il trattamento diventa piu’ interessante!

Se volete maggiori informazioni sulla Ford Puma vi invitiamo a guardare la nostra sezione dedicata al compatto crossover a questo LINK, mentre per il listino vi rimandiamo qui e se cercate una km zero o una occasione di seconda mano ma garantita da un Concessionario visitate la nostra sezione dedicata all’USATO.

Per risparmiare senza evitare brutte sorprese seguite quindi le nostre regole:

Primo: provate la vettura che desiderate, in questo caso la Ford Puma nelle alimentazioni benzina o ibrida benzina.

Secondo: se avete una vettura da permutare andate non solo dal Concessionario ufficiale piu’ vicino (dove provare la vettura…) ma chiamate anche almeno altre due Concessionarie Ford della vostra regione per verificare se l’offerta ed il valore della vostra stessa vettura sia corretto ricordando che ormai con uno smartphone ed una videoconferenza via whatsapp o skype possono farvi una valutazione a distanza oltre a farvi vedere eventuali km zero…

Terzo: informatevi sempre sui finanziamenti che sono i piu’ interessanti e possono comprendere tutte le voci (compreso bollo, assicurazione, manutenzione, ecc) liberandovi dagli imprevisti con la certezza ogni mese pagherete questi euro ma senza alcuna sorpresa!

Quarto: privilegiare i concessionari da noi selezionati e ai quali abbiamo dato (senza che pagassero un centesimo!) il titolo di Top Dealers Italia (vedi qui l’elenco: https://www.infomotori.com/concessionari/topdealersitalia/)