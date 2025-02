Banca Ifis: leasing, noleggio e finanziamenti con soluzioni personalizzate per ogni esigenza

Banca Ifis si presenta come un gruppo bancario dinamico e in continua evoluzione, con un forte orientamento verso il sostegno dell’economia reale. La sua attività si concentra in particolare nella specialty finance, un settore che richiede competenze specifiche e una profonda conoscenza delle dinamiche aziendali.

L’impegno della banca va oltre la semplice erogazione di servizi finanziari; si propone infatti come un partner strategico per la crescita delle imprese, con l’obiettivo di creare valore sostenibile e duraturo.

Questo valore è pensato per tutti gli stakeholder: i clienti, che trovano nella banca un supporto per le loro esigenze; le persone, valorizzate come motore del cambiamento; e il territorio, a cui Banca Ifis contribuisce con iniziative concrete.

La missione di Banca Ifis è chiara: operare con velocità e flessibilità, adattandosi alle mutevoli esigenze del mercato e dei clienti. La capacità di rispondere rapidamente è resa possibile da una struttura snella e da un approccio orientato alla centralità del cliente.

La banca non si limita a offrire servizi standardizzati, ma si impegna a comprendere le necessità specifiche di ogni impresa, fornendo soluzioni su misura. L’attenzione al cliente si estende anche alle persone, con un approccio inclusivo e solidale.

Un modello di business specializzato e diversificato

Il modello di business di Banca Ifis si distingue per essere altamente specializzato e al contempo diversificato. Questa combinazione di caratteristiche permette alla banca di operare con efficacia in un contesto finanziario complesso e in continua evoluzione.

La specializzazione si concentra nella specialty finance, un ambito che richiede una profonda conoscenza delle dinamiche di mercato e la capacità di offrire soluzioni su misura per le esigenze specifiche dei clienti. Allo stesso tempo, la diversificazione consente alla banca di mitigare i rischi e di cogliere opportunità in diversi settori, rispondendo in modo più completo alle necessità di imprese e privati.

La banca occupa una posizione unica nel panorama bancario italiano, emergendo come leader nel finanziamento alle imprese e nella gestione dei crediti deteriorati (NPL). Tale leadership è il risultato di un’esperienza consolidata nel settore e di un approccio che combina competenza tecnica, velocità operativa e flessibilità.

La banca è riconosciuta come il quinto player italiano nel factoring per turnover, con una quota di mercato del 4,2%, e come il sesto operatore NPL sul mercato italiano. La capacità di Banca Ifis di rispondere alle esigenze di persone e piccole e medie imprese (PMI) si basa su un modello operativo che valorizza le competenze e i talenti specifici.

La banca si avvale di professionisti qualificati in diverse aree, in grado di comprendere le sfide e le opportunità che le imprese si trovano ad affrontare. Tale approccio si traduce in soluzioni finanziarie personalizzate, pensate per sostenere la crescita, l’innovazione e la sostenibilità delle aziende.

Servizi finanziari completi per ogni esigenza

Banca Ifis offre una vasta gamma di servizi finanziari pensati per soddisfare le diverse esigenze di imprese, professionisti e privati. I servizi sono organizzati in aree tematiche per facilitare la comprensione e l’accesso.

Nell’ambito del Factoring e Supply Chain Finance, la banca fornisce soluzioni per la gestione dei crediti commerciali e fiscali, permettendo alle imprese di ottimizzare la liquidità e ridurre i tempi di incasso.

Inoltre, propone strumenti di finanziamento della catena di fornitura, supportando le aziende nella gestione dei rapporti con i fornitori e nella pianificazione finanziaria.

Per quanto riguarda i finanziamenti a medio-lungo termine, Banca Ifis mette a disposizione diverse opzioni per sostenere i progetti di investimento e le esigenze di liquidità delle imprese. Un focus particolare è dato ai mutui garantiti dal Fondo di Garanzia, che facilitano l’accesso al credito per le PMI. La banca offre anche mutui con Garanzia SACE Green, per sostenere gli investimenti eco-compatibili, e mutui con Garanzia SACE Futuro, per i progetti di internazionalizzazione, innovazione e sviluppo.

Il leasing rappresenta un’altra area di specializzazione di Banca Ifis, con soluzioni personalizzate per l’acquisizione di beni strumentali, tecnologici e veicoli. Tale opzione permette alle imprese di pianificare gli investimenti in modo flessibile, con un esborso iniziale limitato e la possibilità di distribuire il costo del bene nel tempo.

Il noleggio, offerto attraverso Ifis Rental Services, consente invece di accedere a tecnologie avanzate senza doverle acquistare, rappresentando un’alternativa vantaggiosa per imprese e privati.

Nell’area del Corporate & Investment Banking, Banca Ifis mette a disposizione la sua expertise per offrire consulenza finanziaria, finanza strutturata e investimenti azionari. Parliamo di servizi pensati per accompagnare le imprese nelle operazioni straordinarie, come fusioni, acquisizioni, passaggi generazionali e riorganizzazioni aziendali.

Per le imprese che operano sui mercati internazionali, la banca offre un supporto specifico con servizi dedicati all’estero, tra cui il factoring e i finanziamenti import/export. Questi strumenti permettono alle aziende di gestire al meglio i rapporti con i clienti e i fornitori esteri, ottimizzando la liquidità e riducendo i rischi.

Tra i servizi bancari, Banca Ifis offre il conto corrente e il Time Deposit, rispondendo alle esigenze di gestione della liquidità e di investimento di imprese e privati. Inoltre, propone una gamma di altri servizi, tra cui le assicurazioni, per tutelare le aziende e gli imprenditori da rischi specifici.

Infine, offre supporto per l’acquisto di crediti da procedure concorsuali tramite Fastfinance. Questa soluzione consente alle imprese di acquisire crediti commerciali e diritti litigiosi connessi a procedure concorsuali, offrendo nuove opportunità di investimento.

Focus sui finanziamenti a medio-lungo termine

Banca Ifis offre diverse opzioni di finanziamento a medio-lungo termine, ciascuna pensata per rispondere a specifiche esigenze e obiettivi delle imprese.

Il Mutuo Garantito dal Fondo di Garanzia è uno strumento fondamentale per le piccole e medie imprese (PMI) con sede in Italia. È accessibile sia attraverso i canali tradizionali che online. La garanzia pubblica offerta dal Fondo copre il 50% dell’importo del finanziamento per esigenze di liquidità e l’80% per i progetti di investimento.

Per le imprese con sede e/o unità locali nelle regioni in cui sono operative le Sezioni Speciali, anche la copertura per esigenze di liquidità sale all’80%. L’importo massimo garantito è di 5 milioni di euro per singola impresa.

Questo mutuo è rivolto a società di capitali con un fatturato minimo di 500.000 euro e società di persone con un fatturato minimo di 1.500.000 euro. Sono esclusi i settori non ammessi dal Fondo di Garanzia, come i servizi finanziari e assicurativi e le amministrazioni pubbliche.

I Mutui con Garanzia SACE Green sono destinati a sostenere la transizione sostenibile delle imprese. Sono rivolti a società di capitali con sede in Italia e con un fatturato non superiore a 500 milioni di euro.

La garanzia SACE Green copre l’80% dell’importo del finanziamento. L’importo del finanziamento può variare tra i 50.000 e i 50 milioni di euro, con una durata compresa tra i 2 e i 96 mesi e un preammortamento massimo di 36 mesi.

I Mutui con Garanzia SACE Futuro sono pensati per supportare i progetti di internazionalizzazione, innovazione tecnologica e digitale delle imprese. Sono rivolti a società di capitali con sede in Italia, senza limiti di fatturato. La garanzia SACE Futuro copre il 70% dell’importo del finanziamento. L’importo del finanziamento può variare tra i 50.000 e i 50 milioni di euro, con una durata compresa tra i 2 e i 96 mesi e un preammortamento massimo di 36 mesi. Questi finanziamenti sostengono anche le imprese del Mezzogiorno, lo sviluppo delle filiere strategiche e l’imprenditoria femminile. Per richiedere il finanziamento è necessaria l’Autocertificazione Rilievo Strategico che descriva la tipologia di operazione.

Il Mutuo Agevolato da Convenzioni Regionali è un’opzione pensata per le imprese con sede in Puglia e Veneto, attraverso i Mutui Agevolati Puglia Sviluppo e Veneto Sviluppo. Banca Ifis si impegna a supportare le imprese anche attraverso finanziamenti agevolati da iniziative regionali.

I Finanziamenti con Provvista CDP (Cassa Depositi e Prestiti) sono destinati alle PMI che necessitano di capitale per supportare progetti di sviluppo e/o esigenze di liquidità.

Gli Investimenti sostenuti dalla Nuova Sabatini consistono in un contributo a fondo perduto erogato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per facilitare l’accesso al credito delle PMI e accrescere la competitività del sistema produttivo.

Tale contributo è abbinabile al Mutuo Garantito dal Fondo di Garanzia o ad altri finanziamenti bancari e finanzia l’acquisto di beni strumentali nuovi funzionali al ciclo produttivo. Gli investimenti possono essere ordinari, come macchinari e impianti, 4.0, come beni materiali strumentali computerizzati e software, o green, come impianti e attrezzature a basso impatto ambientale.

Ifis Rental Services: il tuo partner per il noleggio tecnologico

Ifis Rental Services è la società del Gruppo Banca Ifis specializzata nelle soluzioni di noleggio di beni tecnologici e strumentali. Si rivolge a imprese, professionisti e privati, offrendo un’ampia gamma di prodotti e servizi per soddisfare le diverse esigenze.

Per le imprese e i professionisti, Ifis Rental Services rappresenta un’opportunità per accedere al meglio della tecnologia con un’offerta unica che consente di dotarsi di dispositivi avanzati a prezzi certi.

Il noleggio permette alle aziende di disporre di attrezzature e strumenti all’avanguardia senza l’onere dell’acquisto, con la possibilità di pianificare i costi e mantenere la propria dotazione tecnologica sempre aggiornata.

Anche i privati possono beneficiare delle soluzioni di noleggio offerte da Ifis Rental Services, avendo la possibilità di rinnovare tecnologie come smartphone, smartwatch, tablet e computer per rimanere sempre all’avanguardia. Ciò permette ai privati di accedere a dispositivi di ultima generazione senza dover affrontare i costi elevati dell’acquisto, con la flessibilità di cambiare prodotto quando lo desiderano.

Ifis Rental Services offre anche il portale myIfis, un unico punto di accesso per la gestione dei contratti di noleggio e leasing. Attraverso myIfis, i clienti possono avere sempre a disposizione i documenti e le informazioni relative ai propri contratti e gestire alcune attività, come la segnalazione di un sinistro o la richiesta di modifiche alle coordinate bancarie.

Leasing: flessibilità e vantaggi per la tua attività

Banca Ifis offre soluzioni di leasing pensate per rispondere alle esigenze di imprese, professionisti e privati, fornendo un’alternativa all’acquisto di beni strumentali, tecnologici e autoveicoli. Il leasing permette di usufruire di strumenti efficaci e all’avanguardia per la vita lavorativa di ogni giorno, con soluzioni personalizzate per ogni attività.

Uno dei principali vantaggi del leasing è la possibilità di distribuire nel tempo il costo del bene, consentendo di pianificare l’investimento con un esborso iniziale limitato rispetto all’acquisto. Il leasing finanziario offre anche ulteriori benefici:

Frazionamento dell’IVA nei canoni periodici, sia per imprese che per professionisti.

Deducibilità accelerata ai fini IRES dei canoni periodici per la quota capitale nell’arco della durata contrattuale, rispetto alle tabelle di ammortamento ordinario, a determinate condizioni.

Possibilità di accedere ad agevolazioni statali e regionali, alle condizioni normative previste.

Banca Ifis offre diverse tipologie di leasing, tra cui il leasing di beni strumentali, che consente alle imprese di dotarsi di attrezzature performanti grazie a solide relazioni con produttori, rivenditori e distributori in tutta Europa.

Inoltre, è disponibile il leasing di veicoli, che permette di muoversi quotidianamente in base alle esigenze della propria impresa, con la possibilità di richiedere il servizio attraverso una rete di agenzie presenti su tutto il territorio nazionale. Per il leasing autoveicoli, è possibile richiedere un preventivo anche online in pochi click.

Infine, un’opzione specifica per le imprese è il leasing con provvista BEI, una soluzione finanziaria offerta alle PMI italiane per l’acquisto di beni innovativi appartenenti alla categoria dei beni previsti nel Piano Nazionale Transizione 4.0.