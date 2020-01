Ford Puma: in arrivo il nuovo crossover, anche Hybrid con motore EcoBoost 1.0

Da coupè di medie dimensioni a crossover compatto: Ford rilancia la Puma, pronta ad entrare nel mercato automobilistico anche in versione Hybrid con motore EcoBoost

Un altro mito del passato torna sul palcoscenico dell’automobilismo mondiale: Ford ha deciso di rilanciare la Puma, in origine una coupè di medie dimensioni che oggi, invece, si propone come un interessante crossover compatto che non rinuncia allo spazio interno nè alla connettività o alla tecnologia ibrida. Già disponibile nelle concessionarie a partire da 22.750 Euro, la nuova Puma cercherà di fare breccia nella propria categoria puntando tutto sulla spaziosità dell’abitacolo e del bagagliaio, associato a una motorizzazione particolarmente efficiente in termini di consumi e prestazioni, grazie al motore EcoBoost 1.0 di tipo ibrido con potenze da 125 e 155 cavalli.

FORD PUMA: CUORE ECO-FRIENDLY

In occasione del suo lancio europeo Ford Puma sarà disponibile unicamente con il motore tre cilindri a benzina EcoBoost da 1.0 Litri, dotato di tecnologia Hybrid e sistema Start&Stop. A livello meccanico lo starter è azionato da una cinghia da 11,5 kW, che di fatto sostituisce l’alternatore standard garantendo il recupero dell’energia durante le decelerazioni e le frenate, oltre alla ricarica del pacco batteria da 48 volt raffreddato ad aria.

L’unità a bordo, associata alla trasmissione manuale a sei rapporti, avrà a disposizione un selettore per i Driving Modes, che permetterà la scelta tra Normal, Eco, Sport, Slippery e Trail a seconda delle condizioni meteorologiche e dell’asfalto. Successivamente la Ford Puma sarà resa disponibile anche con una motorizzazione diesel e trasmissione automatica a doppia frizione con sette marce.

FORD PUMA: CAMPIONE DI SPAZIO A BORDO

Ciò che contraddistingue la nuova Ford Puma, tuttavia, è lo spazio a bordo: il bagagliaio può ospitare oggetti fino a 112 cm in lunghezza, 97 cm in larghezza e 43 cm in altezza per una capienza complessiva di 456 Litri, di cui 80 sono ottenuti grazie al mm in lunghezza, vano di carico modulabile “MegaBox”. Questo rappresenta uno spazio versatile che offre uno spazio aggiuntivo di 753 mm in lunghezza, 764 mm in larghezza e 306 mm in profondità, capace di alloggiare, per esempio, altri bagagli ingombranti fino a circa 115 cm in altezza.

Ma non è tutto, perchè il “MegaBox” può anche essere utilizzato per nascondere attrezzature sportive ed ingombranti, oppure oggetti sporcati durante il loro utilizzo: la sua fodera sintetica e il tappo di drenaggio, infatti, ne permettono la pulizia in tutta facilità. I sedili, inoltre, sono reclinabili e rivestiti con un tessuto completamente sfoderabile e lavabile, attraverso un sistema di cerniere che ne consente la rimozione con una sola mano.

FORD PUMA: TECNOLOGIA AL TOP

Per quanto riguarda la tecnologia a bordo, la nuova Ford Puma eccelle per avere a disposizione un pacchetto di sicurezza veramente completo: grazie il Ford Co-Pilot questo crossover può contare su 3 radar, 2 telecamere e 12 sensori a ultrasuoni, assieme alla speciale funzionalità di avviso di pericolo in tempo reale (Local Hazard Information) funzionante con il modem integrato FordPass Connect che è capace di individuare possibili pericoli sulla strada, anche se non immediatamente visibili.

Grazie a questi sistemi di sicurezza la Ford Puma ha ottenuto tutte e 5 le stelle nel crash test Euro NCAP, conseguendo il massimo dei voti nella protezione di pilota e passeggeri sia nelle prove ad impatto laterale che in quelle con impatto contro un palo. Questo crossover sarà disponibile nella versione sportiva ST-Line e in quella Titanium dalle linee eleganti, mentre in futuro arriverà anche tutta l’esclusività dell’allestimento Vignale.