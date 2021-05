Ford Puma ST contro Puma RC: qual è la più veloce?

La Casa dell'Ovale Blu ha organizzato una sfida sul circuito di Brands Hatch tra la Puma ST e la sua riproduzione in scala in versione radiocomandata. Il risultato? Non così scontato...

In casa Ford sono consapevoli che le performance non sono più prerogativa di vetture basse e cattive, dal momento che a listino è presente una certa Puma ST capace di mettere insieme una dinamica di guida sportiva e divertente senza rinunciare al comfort con un motore 1.5 EcoBoost da 200 cavalli e 320 Nm di coppia massima, sufficienti per raggiungere la top speed di 220 km/h e per coprire lo scatto 0-100 in soli 6,7 secondi.

Chi cerca le prestazioni, quindi, può trovare nella Puma ST un’ottima compagna di avventure… ma siamo sicuri che il suo pacchetto prestazionale sia all’altezza anche nella guida in pista? Una domanda lecita alla quale la divisione Ford Performance ha risposto con un confronto molto particolare, andato in scena sul circuito britannico di Brands Hatch dove il crossover della Casa dell’Ovale Blu è stato sfidato… dalla sua riproduzione in scala 1/10 in versione radiocomandata!

Chiamata Ford Puma RC, questa automobilina in miniatura è stata prodotta dall’azienda britannica Designworks ed è in grado di offrire delle performance altrettanto convincenti come la sua controparte reale. La trazione è anteriore ed è connessa a un motore elettrico da 402 W su piattaforma ARC R12FF in grado di sviluppare fino a 80 km/h di velocità massima, raggiunti con partenza da fermo in un sensazionale tempo record di soli 3 secondi.

Grazie a questi presupposti la Puma ST – guidata dalla pilota di rally Louise Cook – e la Puma RC, pilotata a distanza dal professionista Lee Martin, sono state protagoniste di un testa a testa in cui la vettura reale è stata chiamata a percorrere un giro completo del layout Indy di Brands Hatch, mentre la versione di scala è rimasta impegnata in tre “hotlaps” sulla pista di go-kart in scala ridotta da 200 metri posizionata di fianco al circuito principale. Il risultato? Se pensate che la ST abbia stracciato a mani basse l’automobilina RC vi sbagliate, perchè il gap tra le due è stato di gran lunga inferiore al secondo! Non ci credete? Date voi stessi un’occhiata al video qua sotto!