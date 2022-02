Ford Ranger 2022: giù i veli dal top di gamma Raptor da 300 CV

La Casa dell'Ovale Blu ha presentato la versione più estrema del Ford Ranger 2022, rivista nel design, nella dotazione di bordo e anche nelle motorizzazioni

Dopo quanto anticipato lo scorso settembre, il marchio Ford ha finalmente presentato la nuova generazione del Ranger, pick-up compatto di grande successo sia in America che nel Vecchio Continente. Per mostrarne le potenzialità ha scelto la versione top di gamma Raptor, completamente aggiornata sia a livello meccanico che estetico e capace di distinguersi per una dotazione davvero interessante rivolta a tutti coloro che vogliono solo il meglio quando si tratta di affrontare con decisione il mondo dell’off-road.

Il nuovo Ford Ranger Raptor 2022, infatti, si caratterizza per un’inedita griglia frontale di colore nero sulla quale spicca la scritta del marchio americano a caratteri cubitali, impreziosita al di sotto da un imponente paraurti in grigio satinato e ai lati da gruppi ottici Matrix LED a forma di “C” con luci diurne a LED. Questi, di nuova generazione, includono le luci di curva predittive, gli abbaglianti anti-riverbero e il sistema di livellamento dinamico automatico, assicurando un maggior livello di sicurezza quando si circola su strada.

I parafanghi laterali ora sono più larghi e ospitano cerchi in lega da 17” su pneumatici All Terrain specifici per questo modello, disponibile nella sola versione “Double Cab” e quindi con cassone posteriore dall’ampia capacità di carico. L’intero pacchetto ora appoggia su un telaio più robusto e irrigidito con rinforzi nei punti più importanti della scocca, in grado di assorbire in maniera più efficace le asperità del terreno grazie a sospensioni con nuovi bracci di controllo in alluminio e ammortizzatori Fox Live Valve con valvola bypass interna sensibile alla posizione di scorrimento.

Sotto al cofano, invece, la novità è rappresentata dal nuovissimo motore V6 Ecoboost a doppio turbo-compressore da 3.0 Litri sviluppato in collaborazione con la divisione Ford Performance, in grado di erogare (nella versione europea) la bellezza di 288 cavalli e 491 Nm di coppia massima. Le sue peculiarità? Una risposta molto più veloce rispetto al bi-turbo 2.0 Litri da 213 CV, data anche dal sistema anti-lag, e un cambio automatico più efficiente a dieci rapporti, tra l’altro programmabile a seconda della modalità di guida inserita.

Dal punto di vista elettronico, infatti, il Ford Ranger Raptor 2022 può essere utilizzato con sette “driving mode”, tre dedicati alla guida su strada (Normal, Sport e Slippery) e quattro per quella in fuoristrada (Rock Crawl, Sand, Mud/Ruts e Baja) ai quali vanno aggiunte le quattro modalità con le quali sentire il sound proveniente dall’impianto di scarico: dalla più silenziosa Quiet all’esagerata Baja, senza dimenticare le più semplici Normal e Sport.

Oltre a ciò, il Raptor mette a disposizione del guidatore anche la trazione integrale permanente (e attivabile con la pressione di un pulsante) con riduttore elettronico a doppia velocità e i differenziali a bloccaggio elettromeccanico per l’anteriore e bloccaggio elettronico per il posteriore, impostabili attraverso le schermate proposte dal sistema infotainment SYNC4 presente nell’abitacolo.

Quest’ultimo, provvisto di schermo touchscreen da 12 pollici, offre anche la compatibilità in wireless Apple CarPlay e Android Auto, l’impianto audio Bang & Olufsen con dieci altoparlanti ed è associato al digital cockpit da 12,4”, sul quale vengono proiettate le informazioni più importanti per il guidatore. Completano l’opera i sedili sportivi con forma ispirata ai seggiolini degli aerei da combattimento, le finiture dei rivestimenti in Code Orange e il volante riscaldato con paddle-shift in magnesio fuso, che donano un ulteriore tocco di sportività a un pick-up esagerato sotto ogni punto di vista.

Il suo arrivo sul mercato? Il Ford Ranger Raptor 2022 sarà disponibile nei concessionari di tutta Europa entro la fine dell’anno, con un listino prezzi che, per il momento, non è ancora stato ufficializzato. Quando la Casa dell’Ovale Blu lo pubblicherà… vi aggiorneremo.