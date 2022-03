Ford Ranger e Ford Everest: in arrivo le versioni ibride, anche plug-in

Durante la presentazione della Ford Everest, la Casa dell'Ovale Blu ha confermato il debutto futuro di powertrain sia mild-hybrid che plug-in hybrid

A brevissima distanza dall’unveling ufficiale della Ford Ranger Raptor, il marchio americano ha tolto i veli anche alla “sorella” Ford Everest che vi avevamo anticipato giusto qualche settimana fa. Si tratta di un pick-up derivato proprio dalla Ranger e specifico per l’off-road più estremo, che però (almeno inizialmente) sarà commercializzato in mercati esteri come l’Australia, la Thailandia, le Filippine e l’India.

Un SUV che è stato aggiornato in maniera importante rispetto alla precedente generazione e che in futuro, a detta della Casa dell’Ovale Blu, dovrebbe anche ospitare delle nuove powertrain sia a tecnologia mild-hybrid che plug-in hybrid. Grazie all’aumento del passo di 5 cm e alla capacità di guado di 80 cm, la Ford Everest rimane indicata per l’utilizzo in off-road sia in ambito lavorativo che nel tempo libero, dove è il maggior spazio a bordo a fare ora la differenza in termini di comfort di marcia.

Nell’abitacolo con sette posti a sedere, infatti, la Ford Everest mette in mostra rivestimenti più curati (in pelle sia per i sedili che per i pannelli delle portiere) e una dotazione altamente tecnologica caratterizzata dall’infotainment SYNC 4A con schermo da 10.1 o 12 pollici e dal digital cockpit da 8 o 12,4 pollici a seconda dell’allestimento preso in considerazione (Sport, Titanium+ e Platinum).

Anche il tema della sicurezza è stato migliorato e infatti sulla Ford Everest sono disponibili fino a nove airbag, il cruise control adattivo con funzione Stop&Go, il mantenimento attivo della corsia, la frenata automatica d’emergenza, il monitoraggio degli angoli ciechi specifico per la guida con i rimorchi (la capacità di traino arriva fino a 3.500 kg e con il Tow Pack opzionale è presente anche la telecamera posteriore) e l’Active Park Assist per la gestione in autonomia delle fasi di parcheggio.

Tornando al tema delle motorizzazioni, la Ford Everest sarà disponibile con una variegata gamma di propulsori, a partire dal 2.3 Litri EcoBoost per passare ai più classici 2.0 Litri turbo-diesel e al top di gamma 3.0 V6 ereditato dalla Ranger Raptor. Sempre disponibile il cambio automatico (a sei o dieci rapporti) e la trazione integrale su due livelli, inseribile manualmente oppure permanente con riduttore.

Come già detto, però, l’allungamento del passo permetterà alla Ford Everest di ospitare nel prossimo futuro anche delle inedite powertrain mild-hybrid e plug-in hybrid, che ovviamente saranno condivise con la capostipite Ranger. Per quanto riguarda quest’ultima in versione Raptor, il marchio Ford ha confermato anche il listino prezzi per l’Italia che parte da 77.229 Euro: a questo si possono associare diversi optional, come l’Exterior Dress Pack (+2.440 Euro), il copri-cassone a saracinesca, il riscaldatore aggiuntivo per le temperature fredde (+1.850 Euro) e la vernice metallizzata per la carrozzeria (+650 Euro).