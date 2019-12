Ford Trucks Italia: tornano i mezzi pesanti dell’Ovale Blu con Ford F-Max

Ford torna nel mondo dei mezzi pesanti con Ford F-Max e Ford Trucks Italia

Il momento tanto atteso per il debutto nel mercato italiano del nuovo truck della Ford F-Max è arrivato.

L’evento, tenutosi presso il prestigioso palcoscenico dei Superstudio di Milano, ha visto contestualmente la presentazione della nuova società F-Trucks Italia, che si occuperà della commercializzazione e dell’assistenza post vendita dei truck dell’ovale americano.

F-Trucks Italia nasce dalla collaborazione di 3 aziende leader nel mercato dei mezzi pesanti, quali Maurelli Group, Storti Group e Vrent (tutte con quote del 31%), e Edoardo Gorlero, Ceo di Vrent, con una quota del 7% del capitale sociale.

Il ruolo di amministratore delegato spetterà a Massimiliano Calcinai, figura molto conosciuta negli ambienti del trasporto, e Giacomo Maurelli, amministratore unico del Gruppo Maurelli, in qualità di Presidente del CDA.

Ma il vero protagonista è lui, l’F-Max!

Dotato del nuovissimo motore Ford Eco Torq da 500CV e una coppia massima di 2500Nm, l’ultimo gigante di casa Ford è anche caratterizzato da una nuova cabina con dotazioni tecnologiche all’avanguardia e realizzata con il contributo di diverse aziende italiane. F-Max è dotato del sistema ConnectTruck che offre molteplici vantaggi, tra i quali la possibilità di monitorare il veicolo da remoto utilizzando un apposito software per la diagnostica; una speciale mappa topografica consente a F-Max di analizzare le condizioni stradali e muoversi a velocità ottimali riducendo il consumo di carburante fino al 4%.

L’F-Max è dotato di tutti i dispositivi di sicurezza attiva più avanzati, tra cui l’Adaptive Cruise Control, Predictive Cruise Control con scelte di velocità ottimali, Advanced Emergency Brake System, Hill Launch Assist, Lane Departure Warning, Adjustable Speed Limiter Device ed Electronic Stability Control.

L’ampio display a colori da 8 pollici consente una facile impostazione e visualizzazione dello stato di questi sistemi, agendo sui pratici interruttori posizionati sul volante. Una dotazione tecnologica decisamente all’avanguardia che promette un’esperienza di guida estremamente gradevole e sicura.

L’aspetto esteriore è caratterizzato da un sobrio “family feeling” con i veicoli Ford, che danno al mezzo un aspetto solido e moderno. Materiali di ottima qualità e assemblaggio preciso degli elementi della cabina, gruppi ottici a LED, solide carenature sui lati (opzionali), facile accesso sul lato destro della cabina alla zona dei collegamenti motrice/semirimorchio. Molto solide le cerniere del deflettore aerodinamico. Su ogni lato della cabina i gavoni per le attrezzature, di dimensioni notevoli e dotate di illuminazione.

Una volta a bordo la sorpresa è lo spazio!

Un pavimento praticamente piatto, rivestito in morbido materiale plastico di ottima qualità alla vista ed al tatto, facile da pulire e con funzione insonorizzante, con un’altezza interna della cabina che farebbe contento un giocatore dell’NBA! Infatti si sta in piedi senza problemi, oltre 2 metri di altezza, con un ampio spazio tra i due sedili. La cuccetta è un vero letto, dotato di sistema per alzare la zona testa e con la possibilità di trasformare il sedile del passeggero in un tavolino, inclinando in avanti lo schienale.

Sopra la cuccetta del secondo autista sono presenti 3 ampi vani per gli oggetti personali, ed altri 3 sono presenti nella parte anteriore sopra il parabrezza. Sotto la cuccetta, un frigo molto capiente, comodamente raggiungibile anche dal posto di guida.

Articolo a cura di Furio Argentero