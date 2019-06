Forza Horizon 4: ecco l’estensione LEGO Speed Champions

Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions è un'espiazione interamente dedicata al mondo dei famosi mattoncini colorati che diventeranno parte integrante delle vetture in corsa

Dal 13 giugno, per Xbox One e PC, sarà disponibile Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions, una una nuova espansione per il noto gioco che promette di catapultare gli appassionati in una dimensione nuova, fatta di motori, ruote e… mattonini!

Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions: tutte le novità in arrivo

Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions sarà disponibile dal 13 giugno su Xbox One e PC. A dare l’annuncio è stata Microsoft Game Studios, software house che ha sviluppato il videogioco, durante l’ultimo Electronic Entertainment Expo di Los Angeles. Si tratta di un’espiazione interamente dedicata al mondo dei famosi mattoncini colorati che diventeranno parte integrante delle vetture in corsa.

Tutto, a partire dalle auto, ai piloti, passano per le ambientazioni avrà un richiamo al mondo LEGO con un occhio di riguardo verso lo stile Lego Movie, pur senza stravolgere l’usabilità del gioco. Tra le novità di questa enstensione, il fatto di poter raccogliere mattoncini colorati e costruire una propria casa oppure realizzare riproduzioni della McLaren Senna, Ferrari F40 Competizione, Mini Cooper S Rally e tante altre auto. Il pacchetto costa una ventina di euro e si deve essere già possessori di Forza Horizon 4.