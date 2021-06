Forza Horizon 5: nel nuovo capitolo si correrà in Messico

La quinta iterazione dell'open world più famoso nel mondo delle corse virtuali cambia ambientazione: dal Regno Unito si vola in Messico, tra deserti, foreste e cime innevate

La serie Forza di Playground Games è sicuramente una delle più riuscite nel mondo della guida virtuale: chi vuole una simulazione più raffinata può fare riferimento a Forza Motorsport, mentre per tutti coloro che desiderano correre in piena spensieratezza in una mappa gigantesca da esplorare liberamente esiste l’opzione Forza Horizon, attualmente ferma al capitolo numero 4 uscito nel 2018 su PC e Xbox.

Presto, fortunatamente, questo verrà superato da una nuova iterazione, dal nome Forza Horizon 5 e in uscita il prossimo 9 novembre in ben tre versioni (Standard, Deluxe e la più completa Premium Edition ad accesso anticipato). Quali sono le novità? Innanzitutto l’ambientazione dove ci si potrà dilettare a battere i propri avversari, che cambia dal Regno Unito al variegatissimo Messico: la nuova location sudamericana proporrà mappe diametralmente differenti, spaziando dal deserto di Sonora alla foresta dello Yucatan… senza dimenticare (addirittura!) un vulcano semi-attivo con la cima innevata.

Insomma, gli appassionati della serie troveranno pane per i loro denti in un mondo “open-world” ancora più grande da esplorare e dove prendere parte a missioni, sfide e gare tramite le quali alimentare il proprio garage con nuove supercar tra le più esclusive presenti oggi sul mercato. Qualche esempio? Non mancheranno le versioni aggiornate delle Lamborghini Aventador e Huracan, le McLaren più recenti (720S e Senna su tutte), la Mercedes-AMG Project One di derivazione F1 e l’elettrica Rimac Nevera, recentemente presentata come l’hypercar a batterie più potente e veloce di sempre.

Ognuna di esse potrà essere personalizzata a fondo con componenti aftermarket (cerchi, body-kit maggiorati, accessori e tanto altro) e dovrà vedersela con il ritorno del meteo variabile e del susseguirsi delle stagioni, che si alterneranno settimanalmente con tempeste di sabbia, temporali tropicali e tanto altro. Insomma, come potete immaginare la “carne al fuoco” per il nuovo capitolo Playground Games è davvero tanta: nell’attesa di vederlo sugli scaffali, che ne dite di un piccolo assaggio di gameplay dal vivo?