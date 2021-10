Francesco Totti diventa testimonial Volkswagen

L'ex capitano della Roma e la casa automobilistica tedesca hanno trovato l'accordo sulla base di un milione di euro. Totti, nel 2013, era stato il volto della campagna pubblicitaria della Polo Spot

Da quando ha smesso di giocare, Francesco Totti si è diviso tra calcio (lato dirigenziale e procura) e soprattutto televisione, con apparizioni a vario titolo. Il campione di calcio ha in parte lasciato spazio a una figura rassicurante e a un volto perfetto per la pubblicità, grazie a un mix di genuinità e ironia con cui ha potuto declinarsi in vari campi, dalla telefonia ai prodotti per la pulizia.

Totti-Volkswagen: si gioca il secondo tempo

Forse anche per questo Volkswagen ha deciso di puntare su di lui come prossimo testimonial del brand. Secondo voci riportare da calcioefinanza.it, infatti, la casa automobilistica e il calciatore avrebbero trovato l’accordo per fare del “popone” il volto delle prossime campagne pubblicitarie legate alle auto elettriche. La trattativa è stata lunga e si sarebbe chiusa con un esborso da parte di Volkswagen di circa un milione di euro.

Il calcio d’inizio, pardon, l’avvio delle riprese è fissato con l’arrivo del nuovo anno. Per Totti, però, la collaborazione con Volkswagen non è nuova: l’ex capitando della Roma, campione del Mondo nel 2006 proprio in Germana, fu uno dei protagonisti della pubblicità della Polo Spot uscita nel 2013.