Francesco Trivellato fondatore del Gruppo Trivellato si è spento a Vicenza all’età di 82 anni

L'imprenditore vicentino del Gruppo Trivellato è stato al fianco del marchio Mercedes-Benz per oltre 60 anni, fondando 16 sedi con 450 dipendenti

E’ mancato in questi giorni uno dei più grandi Concessionari d’Italia la cui storia meriterebbe più di un libro per i successi sportivi e successivamente imprenditoriali che hanno portato alla nascita e sviluppo del Gruppo Trivellato. L’amore per l’automobile e la Mercedes di Francesco Trivellato è stato fortissimo e lo ha accompagnato fino al termine contagiando la stessa Famiglia e suo figlio Luca in primis. Infomotori ha avuto l’onore ed il piacere di incontrarlo e Trivellato è stata la prima Top Dealers Italia nominata dalla nostra testata.

Oltre 60 anni di storia vissuti al fianco del prestigioso marchio Mercedes-Benz: un primato davvero di alto livello per il Gruppo Trivellato, fondato dall’imprenditore Francesco Trivellato che si è spento all’età di 82 anni presso la propria casa di Arcugnano, in provincia di Vicenza.

La passione per i motori è nel DNA della famiglia Trivellato e Francesco non solo ha portato avanti la tradizione avviata nel lontano 1922 da Giuseppe Trivellato prestando fin dagli esordi grande attenzione ai clienti al pari di un vero amore per le compertizioni che diedero alla famiglia Trivellato grandi soddisfazioni e soprattutto emozioni.

La sua storia con Mercedes inizia nel 1958, quando Francesco entra nel mondo della Casa della Stella come commissionario di vendita e assistenza: un primo passo che lo porterà nel 1963 a diventare concessionaria ufficiale della Mercedes, una tra le più antiche in tutta Italia . Da quel momento iniziò il successo del Gruppo veneto , con Trivellato protagonista di eccezione dell’evoluzione del marchio Mercedes: per molti anni Presidente dell’Associazione dei Concessionari Italiani, Francesco Trivellato ha vissuto periodi ricchi di avvenimenti, sfide e trasformazioni, contraddistinti da vetture eccezionali come la 300 SL Roadster e, più recentemente, la potentissima e avveniristica Mercedes-AMG One.

Oltre alle automobili, Francesco è stato un grande uomo di sport: nel 1961, infatti, fondò insieme al fratello Jacopo la sua scuderia automobilistica, la Trivellato Racing Team, che partecipò con successo a tanti campionati italiani fino alla Formula 3 scoprendo alcuni piloti, tra cui Riccardo Patrese, destinati poi a debuttare in Formula 1. Assieme ai motori, Trivellato ha anche dato vita alle partnership con le società calcistiche L.R. Vicenza Virtus e Hellas Verona, è stato uno tra i fondatori del Vicenza Basket e, nel 1996, ha contribuito a creare il Vicenza Jazz Festival, un importante appuntamento artistico che in breve tempo assume una rinomanza internazionale. Merita ricordare la testimonianza stessa del Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia Radek Jelinek che ben sintetizza la figura di Francesco Trivellato : “Ho conosciuto Francesco già quando ero a capo della Filiale di Milano – commenta , , sulla scomparsa di Francesco Trivellato – Un uomo dai modi gentili, un signore d’altri tempi dotato al tempo stesso di una straordinaria forza e leadership che traspariva immediatamente già dal suo sguardo. Lascia un’eredità importante, fatta di persone, forti investimenti economici, ma soprattutto di solida reputazione. Questo patrimonio di valori è oggi nelle mani di Luca, suo figlio, che sono certo riuscirà ad assicurargli la giusta continuità all’insegna dell’innovazione, giocando un ruolo da protagonista nella trasformazione epocale che sta vivendo il mondo dell’automotive“.

Io stesso al pari di molti collaboratori di Infomotori.com abbiamo avuto il piacere di incontarlo durante il ritiro di vetture in prova e ci porteremo sempre nei nostri ricordi la sua cordialità e la luce viva dei suoi occhi che mettevano subito a proprio agio anche se eri un poco più che ventenne aspirante giornalista di fronte ad uno dei più importanti concessionari italiani.

La Concessionaria, divenuta negli anni era la sua Famiglia e siamo certi che suo figlio Luca insieme alla sua importante squadra saprà proseguire la strada che prevede a breve il festeggiamento del primo secolo di attività nel 2022. La redazione di Infomotori, il suo direttore Ivana Gabriella Cenci ed il sottoscritto si uniscono alle condoglianze giunte da tutto il Paese ed Europa alla Famiglia Trivellato.