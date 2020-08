Free2Move guida la rivoluzione digitale nel ramo dei servizi di mobilità

La novità di Free2Move si chiama Free2Move Rent, un servizio di noleggio a breve termine, 100% digitale, che offre auto dei marchi Peugeot, Citroën, DS e Opel su un'unica piattaforma

Free2Move spicca il volo. La società si è ufficialmente staccata da PSA e ora inizierà il proprio cammino in libertà nel mondo dei servizi della mobilità per privati ​​e professionisti.

Con Free2Move digitale è bello

In un mondo, quello dell’automotive, che ha pagato un conto salatissimo il segmento dei servizi dedicati alla mobilità sta vivendo un certo fermento. Free2Move ha colto il momento per ampliare la propria gamma di servizi con particolare attenzione al carsharing e al noleggio a breve e lungo termine, ma anche offerte su parcheggi e prenotazioni di veicoli con conducente in 150 paesi.

La vera novità si chiama Free2Move Rent: un servizio di noleggio a breve termine, 100% digitale, che offre auto dei marchi Peugeot, Citroen, DS e Opel su un’unica piattaforma. Il servizio, già disponibile in Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio e Lussemburgo con oltre 300.000 clienti e sarà distribuito in 9 paesi nel corso del 2020.