Furti auto in aumento: Air-Connected Mobility e Fit2You Broker forniscono la soluzione ideale

Negli ultimi anni, i furti d’auto in Italia hanno registrato un preoccupante aumento, con un incremento del 7% solo nel 2023, raggiungendo oltre 131.000 unità rubate. Questo fenomeno, concentrato principalmente in regioni come Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia, evidenzia l’urgente necessità di soluzioni assicurative avanzate che offrano protezione e serenità ai proprietari di veicoli.

In questo contesto, si inserisce la partnership strategica tra Air-Connected Mobility, azienda visionaria specializzata nel miglioramento della mobilità attraverso l’uso di tecnologie avanzate, e Fit2You Broker, noto per le sue soluzioni assicurative flessibili e personalizzate.

In questo articolo vedremo nel dettaglio come questa partnership rivoluziona il settore assicurativo, focalizzandosi su tre pilastri fondamentali: innovazione, prevenzione dei furti e miglioramento dell’esperienza cliente.

Innovazione nel settore assicurativo

L’innovazione è uno dei punti di forza principali di Fit2You Broker, che si distingue nel panorama assicurativo grazie a un approccio flessibile e altamente personalizzabile. Questa strategia consente di offrire ai clienti soluzioni assicurative su misura, adattabili alle loro specifiche esigenze.

Tra le caratteristiche distintive di Fit2You Broker spiccano:

Flessibilità e personalizzazione: ogni cliente può costruire una copertura assicurativa che risponda alle sue esigenze specifiche.

Combinazione di prodotti assicurativi di diverse compagnie: Fit2You collabora con partner di primo livello, come AXA , Aviva e TUA Assicurazioni , permettendo ai clienti di selezionare le migliori garanzie tra diverse opzioni disponibili.

, e , permettendo ai clienti di selezionare le migliori garanzie tra diverse opzioni disponibili. Scelta delle garanzie: è possibile modulare la selezione delle coperture in base a criteri di prezzo, caratteristiche e qualità dei servizi offerti.

Questa capacità di innovazione si amplifica grazie alla partnership con Air-Connected Mobility, leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche avanzate per la sicurezza dei veicoli. L’integrazione della tecnologia di Air-Connected Mobility rappresenta un valore aggiunto molto importante:

Tracciamento in tempo reale dei veicoli: una soluzione efficace per prevenire i furti e garantire una maggiore tranquillità ai proprietari.

Pacchetto di sicurezza tecnologico: un sistema pensato per scoraggiare i ladri e proteggere i veicoli in modo proattivo.

Focus sulla prevenzione del furto

I dati relativi ai furti d’auto in Italia nel 2023 sono preoccupanti: si è registrato un aumento del 7% rispetto all’anno precedente, con oltre 131.000 veicoli rubati. La maggior parte di questi furti si è concentrata in cinque regioni – Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia – dove si verificano otto furti su 10. In molti casi, i veicoli rubati non vengono mai recuperati, causando gravi perdite finanziarie ai proprietari.

In questo scenario, una copertura assicurativa contro il furto diventa fondamentale per proteggere il proprio investimento e vivere con serenità. La partnership tra Fit2You Broker e Air-Connected Mobility offre una soluzione innovativa e completa per affrontare questa problematica:

Copertura assicurativa totale contro il furto: Fit2You Broker garantisce una protezione su misura per ogni tipo di veicolo, incluso l’usato, offrendo tranquillità ai clienti in ogni regione d’Italia.

Monitoraggio costante del veicolo: grazie alla tecnologia avanzata di Air-Connected Mobility, i veicoli sono dotati di sistemi di tracciamento in tempo reale, che rappresentano un deterrente significativo per i ladri.

Pacchetto di sicurezza tecnologico: l’installazione di dispositivi tecnologici specifici non solo facilita il recupero dei veicoli, ma agisce anche come misura preventiva, scoraggiando i tentativi di furto.

Miglioramento dell’esperienza del cliente

La partnership tra Fit2You Broker e Air-Connected Mobility pone al centro della propria strategia il miglioramento dell’esperienza del cliente, rendendo l’intero processo assicurativo semplice, chiaro e accessibile. Questo obiettivo è perseguito attraverso una combinazione di tecnologie innovative e un approccio customer-centric.