Gamescon 2019: Need for Speed Heat, SnowRunner e OverPass i nuovi giochi racing

Sono tre i titoli motoristici presentati alla Gamescon 2019: Need for Speed Heat, SnowRunner e OverPass. Ecco caratteristiche, trailer e data d'uscita dei tre nuovi giochi per chi ama i motori

La Gamescon 2019 ha messo sul tavolo le più importanti novità in campo videoludico dell’anno. Oltre a roboanti annunci tripla A, in primis l’attesissimo Death Stranding di Hideo Kojima, l’evento ha dato spazio agli immancabili titoli racing, tra cui il nuovo Need For Speed: Heat. Vediamo quali sono, cosa offrono e se vale la pena acquistarli, cominciando proprio dal celebre arcade firmato Electronic Arts.

Need For Speed Heat

A giudicare dal trailer, l’ultimo capitolo della fortunata serie di arcade racing sembra un riuscito connubio tra i capitoli che hanno meglio rappresentato la serie, ovvero Most Wanted e Underground. Per il resto le meccaniche rimangono piuttosto in linea con quanto già visto, con l’alternanza giorno/notte a dare maggior freschezza all’esperienza di gioco. Durante il giorno vi troverete a competere in gare sempre più impegnative e serrate, di notte a fuggire dalle forze dell’ordine -con il consueto climax ascendente insegnato dai titoli Rockstar Games- in seguito a gare clandestine. Grande spazio, come da tradizione per questo titolo EA, è stato riservato alla personalizzazione delle vetture, dai dettagli ricercati a livelli di tuning che solo un videogioco può offrire. Il tutto, a giudicare dal font impiegato e dalle ambientazioni, si svolge in una mappa di gioco piuttosto ampia ispirata a Miami, la quale permetterà una sorta di free roaming in cerca di sfide.

Need For Speed Heat è disponibile dal 9 novembre 2019 su PS4, Xbox One e PC.

SnowRunner: A MudRunner Game

MudRunner è un titolo conosciuto ed apprezzato e questa sua nuova interpretazione (la terza) non potrà che scaldare il cuore ai fan della serie. Di che si tratta? SnowRunner vi mette alla guida di mezzi pesanti tra colline e montagne innevati e sentieri impervi, il tutto con la costante di una trazione sempre precaria. Non si tratta quindi di un gioco prettamente racing, ma nemmeno di un simulatore per autotrasportatori. SnowRunner gravita a metà tra questi due universi rendendosi un gioco piacevole, longevo e piuttosto disimpegnato – ma non per questo facile.

SnowRunner: A MudRunner Game sarà disponibile nei primi mesi del 2020 per PS4, Xbox One e PC, caso in cui dovrà essere scaricato dallo store di Epic Games. Una soluzione che ha lasciato scontenti i (numerosi) fan del modding che aspettavano il titolo su Steam.

OverPass

A metà fra le due vie, Overpass si propone come un simulatore dal sapore arcade incentrato su gare offroad alla guida di mezzi estremi. Veloce, leggero e divertente, potrebbe essere un buon passatempo con gli amici, magari nella classica configurazione split screen. Niente di tremendamente elaborato, solo divertimento e sfide. Gli appassionati attendono la compatibilità con volante e pedali, che dovrebbero essere riconosciuti dal sistema nonostante nessuna rassicurazione ufficiale da parte dello sviluppatore.

OverPass è disponibile da ottobre 2019 su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.