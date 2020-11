Dallara Stradale PAN LX Anniversary, progetto by Garage Italia

Si chiama Dallara Stradale PAN LX Anniversary la vettura realizzata per celebrare il sessantesimo anniversario delle Frecce Tricolori e realizzata da Garage Italia. Tra le caratteristiche la livrea che richiama le grafiche del G.91 PAN, il jet in uso alla pattuglia acrobatica

Garage Italia ci ha abituati a realizzare progetti unici, di altissimo livello estetico e tecnico: tra questi possiamo tranquillamente annoverare la Dallara Stradale PAN LX Anniversary, creata per celebrare i 60 anni delle Frecce Tricolori.

Dallara Stradale PAN LX Anniversary: un omaggio alle Frecce Tricolori

Le Frecce Tricolori rappresentano una vera e propria eccellenza per il nostro paese. Le loro esibizioni si accompagnano spesso a importanti messaggi sociali o a momenti particolarmente delicati. La Dallara Stradale PAN LX Anniversary è la vettura realizzata per celebrare i 60 anni di vita della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare. La vettura è dunque stata adeguatamente modificata, partendo dai colori della carrozzeria che rimano le grafiche del G.91 PAN (acronimo di Pattuglia Acrobatica Nazionale), il jet acrobatico utilizzato dalle Frecce Tricolori derivati dai G.91 a cui è stata tolta la dotazione bellica in favore dell’impianto generatore di fumi.

Non è la prima volta che la pattuglia acrobatica nazionale viene omaggiata realizzano una vettura speciale. Dieci anni fa, in occasione del cinquantesimo anniversario, fu prepara una Pagani Zonda Tricolore caratterizzata da una livrea azzurra con bande tricolori che richiamava quella degli Aermacchi MB-339 della PAN.